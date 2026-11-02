مدرب اتليتكو مدريد: علينا الصمود بمواجهة بايرن ميونخ وهاري كين لاعب استثنائي

شدد دييجو سيميوني مدرب فريق أتليتكو مدريد الإسباني على ضرورة أن يتحلى لاعبي فريقه بالقوة وإيجاد الحلول في مواجهة بايرن ميونخ الألماني.

ويستضيف الفريق الإسباني على ملعبه ووسط جماهيره غداً الثلاثاء بايرن ميونخ ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الـ 14 في ترتيب المرحلة الأولى من البطولة برصيد 5 نقاط جمعها من فوز وتعادلين فيما يحتل أتليتكو مدريد المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وخسارة.

وأشاد سيميوني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الاثنين بمهاجم بايرن ميونخ والفائز بالكرة الذهبية مؤخراً هاري كين مؤكداً أنه لاعب استثنائي ويُمثل إضافة رائعة لكرة القدم، حيث يترك إرثاً للأجيال الشابة، ويُظهر كيف يمكن للمرء الوصول إلى مستوى رفيع من خلال العمل الجاد.

وتابع سيميوني حديثه عن كين قائلاً: "أعتبره لاعباً مذهلاً؛ لطالما أعجبت به.. لا شك أنه مع تطوره ونضجه على مر السنين، أصبح يجد طرقاً أفضل للتحرك في الثلث الأخير من الملعب، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ميزته الأبرز: تسجيل الأهداف".

وأضاف: "يمكنك ملاحظة التزامه بالعمل الجماعي للفريق، حيث يتراجع للخلف للمساعدة.. أثمن موهبته.. إنه مكسب كبير لكرة القدم، لا سيما للاعبين الشباب الذين يتخذونه قدوة؛ فهو يترك إرثاً يثبت أن العمل الجاد يمكن أن يقودك إلى القمة".

وفي معرض حديثه عن أهمية التزام فريقه التوازن خلال المباراة، كشف سيميوني عن السيناريو المثالي الذي يتمناه لمباراة الثلاثاء ضد بايرن ميونخ، قائلاً: "أن نهاجم لمدة 80 دقيقة، ونترك لهم الدقائق العشر الأخيرة للمحاولة، بينما نواصل نحن الضغط وتبادل التمريرات، وربما نسجل هدفاً يشبه ذلك الذي سجلناه مؤخراً ضد ليفانتي، والذي تضمن 20 تمريرة متتالية".

وحذر سيميوني من أن فريقه سيواجه خصماً قوياً للغاية لذا سيتعين على لاعبيه التحلي بالصمود في لحظات صعبة ومعقدة، وإيجاد حلول للهروب من الضغط العالي الذي يمارسه الفريق الألماني مضيفاً: "هم بارعون جداً في استعادة الكرة فور فقدانها".

وتطرق سيميوني للحديث عن الدفعة الكبيرة التي يحتاجها الفريق على ملعبه ميتروبوليتانو ووسط جماهيره قائلاً: "نحتاج إلى جماهيرنا كما عهدناهم دائماً؛ أكثر قوةً وقرباً من اللاعبين، الذين يشعرون حقاً بهذا الدعم.. نأمل أن نتمكن من استثمار تلك الطاقة التي يمنحونا إياها دائماً، وأن نحاول الاستمتاع بما ينتظرنا من مباريات رائعة ومصيرية".

وعن إقامة النهائي على ملعب ميتربوليتانو، علّق المدرب قائلاً: "لا أعرف إلى أي مدى سنستمر في دوري أبطال أوروبا، لكنني أتمنى ألا يتم توجيه هذا السؤال في كل مؤتمر صحفي؛ فقد أصبح الأمر متكرراً للغاية".

وعن أهمية الحدث، قال: "إنه أمر رائع للنادي أن يُقام النهائي على ملعبنا، لكننا نتعامل مع الأمور مباراة تلو الأخرى.. الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب عملاً هائلاً؛ فهي بيئة جميلة، لكنها تمثل تحدياً بالغ الصعوبة".

وأضاف أنه ينبغي خوض مثل هذه المباريات في هذه البطولة القارية بـ حماس وشغف وبهجة، مع إدراك تام بأنهم سيواجهون فريق بايرن ميونخ، وهو فريق صلب وقوي للغاية، ويُعد من بين الأفضل في البطولة.

كما تحدث سيميوني عن مستوى مهاجم الفريق أديمولا لوكمان قائلاً: "لم يبدأ الموسم كما كان يأمل، لكن تذكروا أن جوليان ألفاريز مر بفترات صعبة في العام الماضي ثم تجاوزها؛ أو انظروا إلى جريزمان في وقت سابق عندما كان يواجه صعوبة في التسجيل، فقد نجح هو الآخر في تغيير وضعه".