75.5% حقوق و78% زراعة و63.3 % حاسبات ومعلومات.. توقعات تنسيق الدبلومات الفنية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2025 بنظامي الثلاث والخمس سنوات، وسط ترقّب كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لكل شعبة، حيث يأتي إعلان هذه الحدود استنادًا إلى نتائج الطلاب هذا العام، وأعداد المقاعد المخصصة لطلاب التعليم الفني في الجامعات والمعاهد.

تُعد معرفة الحد الأدنى للتنسيق خطوة حاسمة لكل طالب، حيث تُمكنه من تحديد الرغبات بشكل دقيق واختيار المؤسسات التعليمية التي تتناسب مع مجموعه وتخصصه.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

تقبل الجامعات والمعاهد طلاب التعليم الفني وفق حد أدنى يحدده مكتب التنسيق سنويًا، وذلك حسب:

نظام الدراسة (3 سنوات أو 5 سنوات)

نوع الشعبة (صناعي – تجاري – زراعي – فندقي)

مستوى المجموع الحاصل عليه الطالب

أعداد الأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد

أبرز المؤشرات والحدود الدنيا المتوقعة لتنسيق هذا العام (وفقًا للبيانات الأولية):

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات:

كليات الهندسة (للطلبة الحاصلين على المعادلة): 93% فأعلى

كليات التعليم الصناعي: 88% تقريبًا

كليات التجارة والزراعة: بين 75% و82%

كليات السياحة والفنادق: تبدأ من 70% فأعلى

المعاهد العليا للهندسة: تقبل من 80% إلى 85% حسب المعهد

المعاهد التكنولوجية: من 60% فأعلى

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات:

المعاهد الفنية التجارية والإدارية: 60% فأعلى

المعاهد الفنية الصناعية: من 65% تقريبًا

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي: 75% تقريبًا

كليات الزراعة والتجارة (نظام الانتساب): 70% فما فوق

المعاهد الفندقية والسياحية: من 60% إلى 70% حسب التخصص

كليات التمريض (لبعض الشعب): 85% فما فوق بشرط اجتياز اختبار القدرات

موعد غلق تسجيل الرغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

اليوم آخر أيام تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 لطلاب الشهادات المختلفة وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، تواصل موقع “صدى البلد” مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2025 لن يختلف كثيرًا عن تنسيق الجامعات 2024 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع، ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 70% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجّل 97% وفني صحي قد تسجّل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 90% .

وتوقع الخبراء أن يكون الحد الأدني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97% أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.

الحد الأدني للقبول لشهادة صناعي خمس سنوات للمعهد العالي للحاسبات والمعلومات هو 63.5%.

مؤشرات الحد الأدني للقبول لشهادة تجاري خمس لكلية الحقوق هو75%.

الحد الأدني للقبول لشهادة زراعي خمس سنوات لكلية الزراعة هو 78%.

جاءت قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025 كالتالي