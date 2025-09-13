قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
75.5% حقوق و78% زراعة و63.3 % حاسبات ومعلومات.. توقعات تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية
نهلة الشربيني

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2025 بنظامي الثلاث والخمس سنوات، وسط ترقّب كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لكل شعبة، حيث يأتي إعلان هذه الحدود استنادًا إلى نتائج الطلاب هذا العام، وأعداد المقاعد المخصصة لطلاب التعليم الفني في الجامعات والمعاهد.

تُعد معرفة الحد الأدنى للتنسيق خطوة حاسمة لكل طالب، حيث تُمكنه من تحديد الرغبات بشكل دقيق واختيار المؤسسات التعليمية التي تتناسب مع مجموعه وتخصصه.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2025
تقبل الجامعات والمعاهد طلاب التعليم الفني وفق حد أدنى يحدده مكتب التنسيق سنويًا، وذلك حسب:

نظام الدراسة (3 سنوات أو 5 سنوات)

نوع الشعبة (صناعي – تجاري – زراعي – فندقي)

مستوى المجموع الحاصل عليه الطالب

أعداد الأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد

 أبرز المؤشرات والحدود الدنيا المتوقعة لتنسيق هذا العام (وفقًا للبيانات الأولية):

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات:
كليات الهندسة (للطلبة الحاصلين على المعادلة): 93% فأعلى

كليات التعليم الصناعي: 88% تقريبًا

كليات التجارة والزراعة: بين 75% و82%

كليات السياحة والفنادق: تبدأ من 70% فأعلى

المعاهد العليا للهندسة: تقبل من 80% إلى 85% حسب المعهد

المعاهد التكنولوجية: من 60% فأعلى

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات:
المعاهد الفنية التجارية والإدارية: 60% فأعلى

المعاهد الفنية الصناعية: من 65% تقريبًا

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي: 75% تقريبًا

كليات الزراعة والتجارة (نظام الانتساب): 70% فما فوق

المعاهد الفندقية والسياحية: من 60% إلى 70% حسب التخصص

كليات التمريض (لبعض الشعب): 85% فما فوق بشرط اجتياز اختبار القدرات

موعد غلق تسجيل الرغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

اليوم آخر أيام تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 لطلاب الشهادات المختلفة وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025، تواصل موقع “صدى البلد” مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2025 لن يختلف كثيرًا عن تنسيق الجامعات 2024 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع، ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 70% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجّل 97% وفني صحي قد تسجّل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 90% .

وتوقع الخبراء أن يكون الحد الأدني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97% أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.

الحد الأدني للقبول  لشهادة صناعي خمس سنوات للمعهد العالي للحاسبات والمعلومات هو 63.5%.

مؤشرات الحد الأدني للقبول  لشهادة تجاري خمس لكلية الحقوق هو75%.

الحد الأدني للقبول  لشهادة زراعي خمس سنوات لكلية الزراعة هو 78%.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 
جاءت قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالأرقام اضغط هنا .

تنسيق الجامعات تنسيق الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية طلاب تنسيق الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

