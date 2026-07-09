دراسة تكشف حقيقة ارتباط مزيل العرق بسرطان الثدي

يثير استخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق جدلًا واسعًا بشأن تأثيرها على الصحة، خاصة الأنواع التي تحتوي على أملاح الألومنيوم، إلا أن الأدلة العلمية الحالية لا تؤكد وجود علاقة مباشرة بينها وبين الإصابة بسرطان الثدي.

ووفقًا لما نشره موقع Mayo Clinic، فإن بعض مضادات التعرق تعتمد على مركبات الألومنيوم للمساعدة في تقليل التعرق عن طريق تكوين سدادات مؤقتة داخل قنوات الغدد العرقية، لكن الأبحاث لم تثبت أن هذه المركبات تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وأشار الموقع إلى أن بعض الدراسات السابقة أثارت تساؤلات حول إمكانية امتصاص الجلد لكميات ضئيلة من الألومنيوم، إلا أن نتائج الأبحاث حتى الآن لم تقدم دليلًا علميًا قويًا يدعم هذه الفرضية.

كما أوضح أن الجهات الصحية، بما في ذلك National Cancer Institute، تؤكد عدم وجود أدلة قاطعة تربط استخدام مزيلات العرق أو مضادات التعرق بالإصابة بسرطان الثدي، مع استمرار الأبحاث في هذا المجال.

وينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد باختيار مزيلات عرق خالية من العطور أو الكحول إذا كانت تسبب لهم تهيجًا، مع استخدام المنتجات وفقًا للإرشادات المدونة على العبوة.