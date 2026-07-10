البرتغالي جوزيه مورينيو يبدأ مهامه رسمياً مع ريال مدريد استعداداً للموسم الجديد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم / الجمعة/، بدء المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مهام عمله رسمياً مع الفريق، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع طاقمه المعاون لوضع اللمسات الأخيرة على خطط التحضير للموسم الكروي 2026-2027.
وأكد النادي الملكي - في بيان عبر الموقع الرسمي - أن الفريق الأول سيبدأ معسكره التحضيري للموسم الجديد يوم الاثنين المقبل، على أن تُستهل الفعاليات بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاعبين.
وأضاف النادي أن هذا التحرك يأتي في إطار استعدادات ريال مدريد لتعزيز صفوفه وتطوير الأداء الفني تحت قيادة مورينيو، وذلك في أعقاب سلسلة من التحديثات التي يشهدها الفريق الأول.