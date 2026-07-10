البرتغالي جوزيه مورينيو يبدأ مهامه رسمياً مع ريال مدريد استعداداً للموسم الجديد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم / الجمعة/، بدء المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مهام عمله رسمياً مع الفريق، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع طاقمه المعاون لوضع اللمسات الأخيرة على خطط التحضير للموسم الكروي 2026-2027.

​وأكد النادي الملكي - في بيان عبر الموقع الرسمي - أن الفريق الأول سيبدأ معسكره التحضيري للموسم الجديد يوم الاثنين المقبل، على أن تُستهل الفعاليات بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاعبين.

​وأضاف النادي أن هذا التحرك يأتي في إطار استعدادات ريال مدريد لتعزيز صفوفه وتطوير الأداء الفني تحت قيادة مورينيو، وذلك في أعقاب سلسلة من التحديثات التي يشهدها الفريق الأول.