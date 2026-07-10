قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمساحة 300 متر مربع.. السيطرة على حريق بمخزن للخردة في باب الشعرية
تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم
بعد وداع كأس العالم.. منتخب البرتغال يعيّن خورخي خيسوس مدربًا جديدًا
بعد ساعات من التداول.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات وقصف مدفعي وانتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار
علم فلسطين وعلامة النصر.. مشاهد مؤثرة في استقبال منتخب مصر بعد العودة من المونديال
وزير الرياضة يكشف تفاصيل تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني
تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة
ملك العالم كله.. مريم عامر منيب تستقبل محمد صلاح بصورة مميزة بعد عودة المنتخب إلى مصر
مانى يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب السنغال.. تفاصيل
تفحم منزل وامتداد النيران لـ 6 أخرى.. مصرع سيدة وإصابة شخص في حريق بسوهاج
رسميًا.. جورجي جيسوس مديرًا فنيًا لمنتخب البرتغال حتى مونديال 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام البخاري بمدينة سمرقند

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام البخاري
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام البخاري
محمد شحتة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أدى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة اليوم بمسجد الإمام البخاري بمدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان، وذلك خلال زيارته الرسمية للبلاد.

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام البخاري بمدينة سمرقند

ويُعد مسجد الإمام البخاري بمدينة سمرقند من أبرز المعالم الإسلامية في جمهورية أوزبكستان، ويحظى بمكانة علمية وروحية رفيعة؛ إذ يرتبط باسم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، أحد كبار أئمة الحديث، وصاحب «الجامع المسند الصحيح»، الذي مثَّل بمنهجه العلمي الدقيق أنموذجًا فريدًا في توثيق السنة النبوية، وإرساء قواعد التثبت ، بما أسهم في حفظ أحد أهم مصادر التشريع الإسلامي.

وتأتي زيارة فضيلة مفتي الجمهورية إلى جمهورية أوزبكستان في إطار تعزيز التعاون العلمي والديني بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي؛ حيث استهل فضيلته مشاركاته بحضور مؤتمر «الحضارة الإسلامية ..طريق التسامح والسلام والتنوير» بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ثم شارك في المؤتمر الدولي الذي نظمه مركز الإمام الماتريدي بعنوان «تراث الإمام الماتريدي .. أساس الوسطية والتسامح والعلم والمعرفة»، كما شارك فضيلته في المؤتمر الدولي «الجامع المسند الصحيح للإمام البخاري ... كتاب أمة وتجسيد علمي لحضارة الإسناد والتوثيق» بمدينة سمرقند، وقد شهد فضيلته أيضًا البيان الختامي لأعمال المؤتمر الدولي «الحضارة الإسلامية والعالم المعاصر ..التراث والحوار والتنمية»، بما يعكس الحضور الفاعل لدار الإفتاء المصرية في المحافل العلمية الدولية، ودورها في دعم الحوار العلمي، وصيانة التراث الإسلامي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والعلمية في مختلف دول العالم.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية صلاة الجمعة مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام البخاري بمدينة سمرقند مسجد الإمام البخاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك

الزمالك

كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية

مرموش

مرموش يوجه رسالة مؤثرة للجمهور بعد عودة المنتخب من كأس العالم 2026

عموتة

قرار مفاجئ من عموتة بشأن لاعبي الأهلي الدوليين عقب مونديال 2026

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد