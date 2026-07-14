محافظ السويس: نعمل على تعزيز كفاءة التأمين الصحي الشامل.. والمواطن محور تطوير المنظومة الصحية

استقبل اللواء أ. ح هانى رشاد، محافظ السويس، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد مسعد السباعى، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالسويس.

وذلك بمناسبة توليه مهام عمله خلفآ للدكتور أحمد عبد الرحمن، في لقاء تناول سبل تعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحى الشامل والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

محافظ السويس يدعم منظومة التأمين الصحي

وفي بداية اللقاء، هنأ المحافظ الدكتور محمد السباعى بمناسبة توليه مسؤولية إدارة فرع الهيئة، متمنيآ له التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومؤكدا أن الدولة تولى منظومة التأمين الصحى الشامل اهتماما بالغا باعتبارها أحد أهم مشروعاتها القومية لتوفير رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة السويس لن تدخر جهدا فى تقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح المنظومة وتحقيق أهدافها.

وشهد اللقاء استعراضا للموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، ومناقشة أبرز الملفات المتعلقة بالخدمات الصحية، إلى جانب الوقوف على التحديات التى تواجه سير العمل، وبحث آليات التعامل معها بما يضمن تحسين جودة الخدمة وسرعة الإستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ السويس ضرورة تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بأهمية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتبسيط إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحى الشامل، بما يسهم في زيادة معدلات الإستفادة من الخدمات الطبية، مع استمرار التنسيق والتعاون بين الهيئة وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان انتظام العمل وتذليل أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للمنظومة، والعمل على تقليل فترات الإنتظار، والإرتقاء بمستوى الأداء داخل المنشآت الصحية، مع الإلتزام بحسن استقبال المرضى ومعاملتهم بكل احترام وتقدير، وسرعة إنجاز طلباتهم، وصولآ إلى تقديم خدمة صحية متميزة تحقق رضا المواطنين وتعكس جودة منظومة التأمين الصحى الشامل.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد مسعد السباعى عن خالص تقديره للدعم الذى تقدمه محافظة السويس لمنظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدآ حرصه على العمل بروح الفريق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وبذل أقصى الجهود لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة ويواكب توجهات الدولة في تطوير القطاع الصحى.