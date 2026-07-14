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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 80 طن مخلفات وتمهيد طرق ورفع إشغالات ضمن مبادرة «يوم في قريتنا» بمركز تلا

يوم في قريتنا
يوم في قريتنا
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شهدت قريتا زنارة وكفر السكرية بمركز تلا في محافظة المنوفية، تنفيذ فعاليات المبادرة، من خلال حملة خدمية موسعة استهدفت تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة المرافق وإحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة والمظهر الحضاري ضمن مبادرة “يوم في قريتنا”.

وتم الدفع بعدد من المعدات ضمت 10 معدات متنوعة شملت “برج كهرباء، و3 سيارات نقل سعة 20 طن، لودر، جليدر، سيارة مياه”، بالإضافة إلى معدات الوحدة المحلية بكفر السكرية وقد تركزت الأعمال فى قطاع النظافة، تم رفع 80 طنا من مخلفات الهدم والقمامة من الشوارع الرئيسية ، إلى جانب  استخدام "الجليدر" لتسوية وتمهيد الشوارع الرئيسية والداخلية لضمان سيولة الحركة المرورية مع أعمال رش المياه للحد من الأتربة، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة العامة وتركيب الكشافات لضمان الرؤية الليلية الجيدة وتوفير الأمان للمواطنين، وتنفيذ حملات لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية أن مبادرة "يوم في قريتنا" تأتي ضمن خطة المحافظة للنزول الميداني إلى القرى والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مستوى الخدمات في مختلف القرى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وقد لاقت الحملة استحسانًا واسعًا من أهالي القريتين، الذين أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية ورئيس مركز ومدينة تلا وكافة الأجهزة التنفيذية، مشيدين بسرعة الاستجابة، مؤكدين أن المبادرة أحدثت فارقًا ملموسًا في مستوى النظافة والخدمات والمظهر الحضاري للقرية.

المنوفية محافظ المنوفية محافظة المنوفية حملة يوم في قريتنا

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