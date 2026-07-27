ترامب يطالب ببقاء مجلس الشيوخ منعقدًا حتى إقرار قانون "إنقاذ أمريكا" أو إلغاء القاعدة التي تعرقله

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، بإبقاء المجلس منعقدًا وتأجيل عطلته حتى إقرار قانون "إنقاذ أمريكا" أو إلغاء قاعدة "العرقلة البرلمانية" التي تشترط 60 صوتاً على الأقل للدفع قدماً بمعظم التشريعات.

وكتب ترامب- في منشور على "تروث سوشيال"- "ينبغي لجون ثون ألا يسمح لمجلس الشيوخ الأمريكي بالذهاب حتى يُقرّ قانون "إنقاذ أمريكا"، أو الأفضل من ذلك، أن يُنهي العرقلة البرلمانية، ليتمكن الجمهوريون حينها من تمرير كل ما حلموا به بسرعة".

وفي منشور لاحق، كتب ترامب أن الحزب الذي سيُنهي العمل بقاعدة العرقلة البرلمانية أولاً "هو الحزب الذي سيبقى ويزدهر"، مضيفًا "أما إذا فاز الديمقراطيون في هذا السباق، فستصبح أمريكا سريعاً مجرد دولة من دول العالم الثالث!".

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، تصاعدت حدة التوتر بين ترامب وثون، السناتور الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، بسبب رغبة الرئيس في تمرير مشروع قانون التصويت المثير للجدل، في حين أصر ثون مرارًا وتكرارًا على أن الجمهوريين لا يملكون الأصوات الكافية لتمريره بالطريقة المعتادة.

كما قال ثون أيضًا إنه يريد إعطاء الأولوية لتجنب إغلاق الحكومة، الذي من المقرر حاليًا أن يبدأ في الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 30 سبتمبر، وقد يضر بمكانة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وجاءت هذه الرسائل بعد أن صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين الأسبوع الماضي بأن صبر ترامب "ينفد" من ثون.



