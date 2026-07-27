رسالة حاسمة من ترامب لـ نتنياهو : واشنطن وحدها تقرر بيع مقاتلات إف-35 لتركيا

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية بيع واشنطن طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى أنقرة، ومعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهذه الخطوة.

ووفقا لترامب، "لطالما كانت تركيا حليفا جيدا، ولا أحد يملي علينا ما نبيعه".

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم الإثنين أنه قرر تعليق الضربات الجوية على إيران حتى يعطي فرصة أخرى للمفاوضات، مُشيرا إلى أنه قد يؤمر باستئناف الضرب في حال فشلت المفاوضات.

وقال ترامب، في تصريحات خاصة لـموقع أكسيوس الأمريكي " إنه قرر وقف الضربات الجوية يوم الجمعة لأن البلاد المشاركة في الوساطة طلبت منه إعطاء فرصة أخرى للمفاوضات، "إننا في محادثات عميقة جدًا مع إيران، في حال فشلت سنعود مرة أخرى إلى الرد العسكري القوي جدا".

كما أكد أن جميع الأطراف التي تتعامل مع إيران قالت لي (لا تضرب)، مشددا على أنه يعتقد أن يران ترغب في إبرام صفقة.

ورد ترامب، عندما سُئل عن سبب موافقته على طلب الوسطاء-

"لن نكسب شيئا ولن نخسر شيئا أيضًا"، موضحًا أن أسعار النفط قد انخفضت كما ارتفعت سوق الأسهم بعد تعليق الهجمات.