ترامب يضغط على مجلس الشيوخ : لا عطلة قبل إقرار قانون إنقاذ أمريكا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إلى الإبقاء على المجلس في حالة انعقاد وعدم بدء العطلة التشريعية قبل إقرار مشروع قانون "إنقاذ أمريكا"، أو إلغاء قاعدة "العرقلة البرلمانية" التي تتطلب تأييد 60 عضوًا للمضي في معظم التشريعات.



وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن على ثون عدم السماح لمجلس الشيوخ بمغادرة جلساته قبل تمرير القانون، مضيفًا أن إلغاء قاعدة العرقلة البرلمانية سيمكن الجمهوريين من إقرار أجندتهم التشريعية بسرعة.



وفي منشور آخر، اعتبر ترامب أن الحزب الذي يبادر أولًا إلى إنهاء العمل بهذه القاعدة سيكون "الأقدر على البقاء والازدهار"، محذرًا من أن فوز الديمقراطيين بهذه الخطوة سيقود، بحسب تعبيره، إلى تراجع الولايات المتحدة.



وبحسب صحيفة نيويورك بوست، تعكس تصريحات ترامب تصاعد الخلاف بينه وبين جون ثون، على خلفية مشروع قانون للتصويت يسعى الرئيس إلى تمريره، بينما يؤكد زعيم الأغلبية الجمهورية أن الحزب لا يمتلك الأصوات الكافية لإقراره وفق الإجراءات الحالية.



ويأتي ذلك في وقت يفضل فيه ثون التركيز على تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، المتوقع نهاية سبتمبر، خشية تداعياته السياسية على الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي.