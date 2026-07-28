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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للشباب يواجه الأردن وديًا في افتتاح معسكر الإعداد

منتخب الشباب
منتخب الشباب
رباب الهواري

يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2007، اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، أولى مبارياته الودية أمام منتخب الأردن للشباب، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

تأتي المباراة في إطار المعسكر التحضيري الذي يخوضه منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والوقوف على مستوى العناصر المختارة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويمنح هذا اللقاء الجهاز الفني فرصة لتجربة أكثر من لاعب في مختلف المراكز، إلى جانب تنفيذ بعض الجوانب التكتيكية التي تم التدريب عليها خلال المعسكر الحالي، بما يساعد على الوصول إلى أفضل تشكيل ممكن.

ويقود منتخب مصر للشباب المدير الفني وائل رياض، الذي يواصل العمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة، من خلال برنامج إعداد متكامل يتضمن مباريات ودية قوية تمنح اللاعبين الاحتكاك والخبرة اللازمة قبل خوض التصفيات القارية.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أكبر استفادة فنية من المباراتين أمام الأردن، سواء على مستوى الأداء الجماعي أو تقييم مستوى اللاعبين بشكل فردي.

في المقابل، يخوض منتخب الأردن للشباب هذه المواجهة ضمن استعداداته لخوض التصفيات الآسيوية، وهو ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا، في ظل رغبة المنتخبين في الاستفادة من الاحتكاك القوي قبل بدء مشوارهما الرسمي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة مستوى فنيًا جيدًا، خاصة مع تقارب أهداف المنتخبين في مرحلة الإعداد.

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين منتخب مصر ومنتخب الأردن في مباراة ودية ثانية، تقام يوم الجمعة 31 يوليو 2026، على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن البرنامج الإعدادي المتفق عليه بين الاتحادين، بهدف منح الجهازين الفنيين فرصة أكبر لتجربة اللاعبين والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق التصفيات الرسمية.


 

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