هيئة فلسطينية: إسرائيل تنفذ مخططا ممنهجا لفرض السيطرة على الضفة الغربية وإعادة احتلالها

أكدت عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، أن ممارسات قوات الاحتلال في الضفة الغربية تؤكد قيام إسرائيل بتنفيذ سياسة واضحة وممنهجة لفرض السيطرة على الضفة وإعادة احتلالها.

وقالت النتشة - في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم /الجمعة/- إن إسرائيل تصدر تعليمات أمنية واسعة للمستوطنين بتنفيذ عمليات ترهيب للفلسطينيين، إلى جانب محاولة تنفيذ ما يسمى بـ"إحداث الإبادة الاقتصادية" لشل الاقتصاد الفلسطيني بالكامل وترهيب المدنيين حتى لا يستطيعوا التنقل بين المدن والقرى تمهيدا للسيطرة الأمنية عليهم.

وأضافت أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إنجاز 104 مستوطنات منذ تولي حكومة نتنياهو، يأتي خطوة أولى من المخطط الذي يسعى إلى تخصيص 5.5 مليون شيكل من موازنة 2026 لما يسمى "شبيبة التلال" - وهى مجموعة من المستوطنين يعيشون بطريقة غير قانونية على تلال الضفة الغربية مدربين على مهاجمة الفلسطينيين وإحراق الأراضي وسرقتها بشكل ممنهج.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال قام بتسليح المستوطنين بأكثر من 270 ألف قطعة سلاح خلال العامين الماضيين، وسط تعهدات برفع عدد الأسلحة إلى 400 ألف قطعة، إلى جانب تكليف مجموعات عسكرية من جيش الاحتلال لحماية المستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضحت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، أن تلك الممارسات تهدف لتنفيذ خطة ممنهجة لافتعال العنف في الضفة الغربية وخلق الذرائع لاقتحام القرى ودفع السكان نحو الهجرة إلى تجمعات سكنية يمكن السيطرة عليها أمنيا وكذا تنفيذ مخطط إفراغ قرى الضفة من ساكنيها، منوهة بأن هذا المخطط جاري تنفيذه حاليا في قرى شمال الضفة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت 14 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية والقدس.. فيما اقتحم عشرات المستوطنين المنطقة الغربية لمدينة نابلس تحت حماية قوات الاحتلال.