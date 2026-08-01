بعد تألقه اللافت.. حمزة عبد الكريم يدخل حسابات الفريق الأول لبرشلونة

واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم جذب الأنظار داخل نادي برشلونة، بعدما قدم أداءً مميزًا في المباراة الودية الثانية للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 أمام برمنجهام سيتي الإنجليزي.

وتمكن حمزة عبد الكريم من تسجيل هدفي برشلونة في اللقاء، ليؤكد جاهزيته الفنية ويواصل تقديم مستويات لافتة مع الفريق الكتالوني، في ظل تألقه المستمر خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن حمزة عبد الكريم أصبح مرشحًا بقوة للتواجد مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الجديد، بعد المستويات المميزة التي قدمها سواء مع النادي أو مع المنتخب المصري.

وأشادت وسائل الإعلام الإسبانية بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المهاجم المصري، معتبرة أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل برشلونة، وأنه يمتلك المقومات التي تؤهله لحجز مكان ضمن حسابات الفريق الأول في المستقبل القريب.

ويواصل حمزة عبد الكريم إثبات نفسه بقميص برشلونة، وسط متابعة كبيرة من الجماهير المصرية والإسبانية، في انتظار قرار الجهاز الفني بشأن منحه فرصة المشاركة بشكل رسمي مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد.