فن وثقافة

دونا إمام تشارك في مسلسل عباس الريس بطولة عمرو سعد في رمضان 2026

دونا إمام
دونا إمام
أوركيد سامي

تشارك الفنانة دونا إمام في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل عباس الريس، بطولة النجم عمرو سعد، وإخراج أحمد خالد موسى، حيث بدأت مؤخرًا تصوير المشاهد   ضمن العمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.


وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، ويجسد عمرو سعد خلاله شخصية محورية داخل عالم مليء بالتحديات والصراعات الإنسانية، بينما تظهر دونا إمام بشخصية مختلفة ومميزة عمّا قدمته من قبل.

وأكدت دونا إمام في تصريحات خاصة لـصدى البلد أن دورها في المسلسل يمثل تحديًا جديدًا لها، مشيرة إلى أنها متحمسة للتجربة وتتمنى أن تنال شخصيتها إعجاب الجمهور عند عرض العمل.


وكانت دونا إمام قد شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «أثينا»، بطولة ريهام حجاج، تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل. ودارت أحداثه حول مراسلة صحفية تُجبر على الابتعاد عن عملها لفترة بعد تعرضها لأزمة كبيرة، قبل أن تعود مجددًا إلى المهنة إثر حادث مأساوي يجرّها إلى رحلة خطرة داخل عالم الإنترنت المظلم لكشف أسراره ومخاطره.


يُذكر أن مسلسل «عباس الريس» يُعد من الأعمال المنتظرة في رمضان 2026، خاصة مع التعاون الجديد بين عمرو سعد والمخرج أحمد خالد موسى، ومشاركة مجموعة من النجوم الشباب.

دونا أمام اخبار الفن نجوم الفن

