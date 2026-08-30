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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة العلاج الطبيعي: مستشفيات بهية نموذج مشرف في دعم مرضى السرطان

وفد نقابة العلاج الطبيعي يزور مستشفيات بهية
وفد نقابة العلاج الطبيعي يزور مستشفيات بهية
الديب أبوعلي

أشادت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بمستشفيات بهية لعلاج سرطان الثدي، مؤكدة تقديرها للدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به المستشفيات في دعم المرضى وتقديم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال زيارة وفد النقابة لمستشفيات بهية، حيث أعربت النقابة عن اعتزازها بالجهود التي يبذلها القائمون على المستشفيات، وما تقدمه من خدمات مجانية للمرضى، معتبرة أن مستشفيات بهية تمثل نموذجا مشرفا للمبادرات الخيرية الطبية، ومصدرا للأمل والعطاء في مواجهة مرض السرطان.

وأكدت النقابة أن دعم المجتمع المدني لمثل هذه المؤسسات يعد أمرا ضروريا لاستمرار رسالتها الإنسانية، مستشهدة بقول الله تعالى: «فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا»، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تعد من أبواب الخير التي تستحق الدعم والمساندة.

مستشفيات بهية لعلاج سرطان الثدي

وخلال اللقاء، التقى وفد النقابة بأعضاء مجلس الإدارة ومديري مستشفيات بهية، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون وتقديم كل ما يمكن لصالح المرضى، وتحقيق الأهداف الإنسانية للمؤسسة ودعم المنظومة الصحية بما يضمن تقديم خدمة علاجية تليق بالمرضى.

كما شملت الزيارة المرور على قسم العلاج الطبيعي بمستشفى بهية زايد، حيث التقى وفد النقابة بالدكتور رائف مراد زكي، رئيس أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات بهية، وجرى الاطلاع على طبيعة العمل بالقسم والتجهيزات الطبية والقوى البشرية العاملة به، وسط إشادة بما يقدمه أطباء العلاج الطبيعي من أداء مهني متميز.

وأكدت النقابة أن ما لمسته خلال الزيارة يعكس وجود بيئة مهنية وتجهيزات طبية وقوى بشرية مؤهلة، بما يعزز الدور الذي يقوم به أطباء العلاج الطبيعي في المستشفى لخدمة مرضى السرطان.

وتوجهت النقابة بالشكر إلى إدارة مستشفيات بهية، وفي مقدمتهم المهندس تامر شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات بهية، والدكتور محمد عمارة، المدير التنفيذي للمجموعة، والدكتور أمجد هاشم، مدير مستشفى بهية الهرم، والدكتور ياسر رزق، مدير مستشفى بهية زايد، تقديرا لجهودهم في دعم المرضى وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على خالص دعائها للمرضى بالشفاء، معربة عن تقديرها لإدارة مستشفيات بهية وجميع العاملين بها على ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى.

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