وزير التخطيط يبحث مع محافظ مركز دبي المالي العالمي التوسع في لوجستيات "اقتصادية قناة السويس" وتصدير الخدمات الرقمية

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة لقاءاته المكثفة مع كبار المسئولين وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية بدبي.

وفي هذا الإطار، التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بـ عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي (DIFC، لبحث فرص التعاون المشترك وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعي اللوجستيات والخدمات المالية الرقمية.

وتناول اللقاء بحث تعزيز الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع نطاق التعاون في قطاعات اللوجستيات وإدارة تداول الحاويات، حيث أكد الدكتور أحمد رستم حرص الدولة المصرية على الاستفادة من المقومات الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية للموانئ الشريكة بما يعزز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة في ملف التحول الرقمي وتطوير المعاملات المالية الإلكترونية، والذي يساهم فيه بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع التنموية للدولة.

وناقش الجانبان خطوات وإجراءات تسجيل الشركة بما يسمح بتوسع نشاطها إقليميًا، وإتاحة خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية إلكترونيًا للمصريين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بكل سهولة وأمان.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن دعم الشركات الوطنية العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وتسهيل توسعها الإقليمي يمثل أولوية للحكومة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات رقمية ذكية وشاملة للمواطنين داخل مصر وخارجها، فضلا عن تحديث الجهاز الإداري للدولة.

واختتم د. أحمد رستم اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع المؤسسات المالية واللوجستيو يفتح مجالات واسعة للتكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.