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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا للعام الدراسي.. محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة أجا الصناعية للبنين

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مدرسة أجا الصناعية الثانوية العسكرية للبنين، وذلك في إطار جولته الميدانية المستمرة لمتابعة سير استعدادات المدارس لبدء العملية التعليمية بالمحافظة، والوقوف على جاهزية المنشآت التعليمية الفنية، حيث رافقه اللواء وائل الشربيني رئيس مركز ومدينة أجا.

شملت الجولة تفقد أقسام المدرسة وورشها الإنتاجية، حيث اطلع المحافظ عن كثب على تشغيل الماكينات ومستوى الأداء داخل الورش، كما تجوّل في عدد من الفصول الدراسية التي تغطي 11 شعبة صناعية متنوعة، هي، الزخرفة، نجارة الأثاث، السيارات، تشغيل المعادن، الحديد المشغول، البناء والتشييد، التشطيبات المعمارية، التركيبات والآلات الكهربائية، التشكيل واللحام، الأعمال الصحية، الإعلان والدعاية.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لمستوى الانضباط والجاهزية الذي شهده داخل المدرسة، مشيدًا بالتنظيم الجيد للورش والمعامل.

 وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، من معدات وتجهيزات وكوادر بشرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية.

وأكد محافظ الدقهلية أن الهدف الأساسي من هذه المدارس هو تخريج كوادر فنية مدربة، قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، داعيًا إلى ربط التدريب العملي بمتطلبات الصناعة الحديثة، وتعزيز روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب، بما يخدم خطط التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

الدقهلية محافظه اجا مركز

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