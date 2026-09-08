قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء مطار العلمين بحضور الرئيس السيسي
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء العلمين خلال معرض الطيران والفضاء
أديداس الألمانية تتراجع عن إعلان أظهر جنديا إسرائيليا قاتلا كضحية لحرب غزة
عروض جوية مبهرة تزين سماء العلمين في معرض الطيران والفضاء 2026 بحضور الرئيس السيسي ونظيره القبرصي
الرئيس السيسي يشاهد عرضًا جويًا مبهرًا خلال افتتاح معرض العلمين للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يشاهدان عروضا جوية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات التعاون في مشروع الربط الكهربائي
وصول الرئيس السيسي لافتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين للطيران والفضاء| شاهد
الأحد.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن بالحي المميز في مدينة السادات
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان بمطار العلمين الدولي
ارتفاع 120 جنيها في عيار 24 .. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيكيه يفتح النار على ريال مدريد: أخطاء التحكيم تاريخيًا كانت تميل لصالحكم

جيرارد بيكيه
جيرارد بيكيه
إسلام مقلد

عاد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، لإثارة الجدل من جديد رغم اعتزاله كرة القدم، بعدما دخل في مشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أحد مستخدمي تطبيق «تيك توك»، ليفتح من جديد ملف المنافسة التاريخية بين برشلونة وريال مدريد.

وجاء رد بيكيه حادًا وساخرًا، بعدما اتهم أحد المستخدمين برشلونة بالاعتماد على طريقة واحدة لتحقيق الانتصارات، في إشارة إلى الاستفادة من القرارات التحكيمية.

بيكيه: برشلونة يفوز بتقديم كرة قدم رائعة

بدأت الواقعة عندما كتب أحد المستخدمين تعليقًا قال فيه: «لا يوجد سوى طريقة واحدة لفوز برشلونة، ونحن نعلم ذلك جيدًا»، في إشارة واضحة إلى التحكيم.

ولم يتأخر بيكيه في الرد، حيث ظهر في مقطع فيديو وقال: «نعم، لا يوجد سوى طريقة واحدة لفوز برشلونة، وهي تقديم كرة قدم رائعة.. لهذا السبب نحن مشهورون».

وأضاف مدافع برشلونة السابق: «لقد فزنا بالعديد من الدوريات، والعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا، والعديد من الثلاثيات بفضل تقديمنا كرة قدم رائعة».

نجم برشلونة السابق يستعيد وقائع تحكيمية

وانتقل بيكيه من الدفاع عن ناديه إلى الهجوم على غريمه ريال مدريد، مستشهدًا بعدد من الوقائع التحكيمية التي يرى أنها أثرت في مباريات مهمة للفريق الملكي.

وقال: «أنتم دائمًا ما تثيرون قضية الحكام، وإذا أردتم، فسأذكركم».

وتابع: «سأذكركم بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس، وهدف مياتوفيتش الذي كان غير قانوني».

كما أشار بيكيه إلى إحدى مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلًا: «أو في إحدى المباراتين النهائيتين ضد أتلتيكو مدريد، كان هدف سيرجيو راموس تسللًا، وكان أيضًا غير قانوني».

«الأخطاء التحكيمية كانت تميل لصالح ريال مدريد»

وواصل بيكيه تصريحاته المثيرة للجدل، قبل أن يوجه اتهامًا مباشرًا إلى غريمه التاريخي، قائلًا: «لذا، هناك العديد من الأخطاء التحكيمية، لكن عادةً وتاريخيًا، كانت هذه الأخطاء تميل قليلًا لصالح ريال مدريد».

وتأتي تصريحات بيكيه لتعيد إشعال الجدل المعتاد بين جماهير برشلونة وريال مدريد حول القرارات التحكيمية والوقائع المثيرة للجدل التي شهدتها مواجهات الفريقين والبطولات الأوروبية على مدار السنوات الماضية.

بيكيه ينهي رسالته بسخرية

ورغم حدة تصريحاته، أنهى بيكيه حديثه بالطريقة الساخرة التي اعتاد عليها، قائلًا: «على أي حال، أتمنى أن تكونوا جميعًا بخير، أرسل لكم عناقًا حارًا، واستمتعوا بيومكم».

ويواصل بيكيه، حتى بعد اعتزاله كرة القدم، حضوره المثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا أي فرصة للدفاع عن برشلونة والدخول في سجالات مع جماهير ريال مدريد، لتبقى المنافسة بين الغريمين حاضرة حتى خارج المستطيل الأخضر.

جيرارد بيكيه بيكيه برشلونة مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك برشلونة وريال مدريد ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الزمالك

الزمالك يعلن التعاقد مع راعٍ جديد

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

ترشيحاتنا

أرشيفية

تخفيضات تصل لـ 30%.. افتتاح معرض أهلاً مدارس بالقصير لتخفيف الأعباء عن الأسر

أرشيفية

قافلة طبية مجانية في بني سويف تقدم 3531 خدمة لأهالي قرية ونا القس

جانب من الحلقة

متخليش إدمانك ينهي حياتك.. إطلاق مرحلة جديدة من «أنت أقوى من المخدرات»

بالصور

مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء

مع بداية الدراسة.. استشاري: 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

فيلم حوار مع البحر يثير اهتمام الحضور فى مهرجان فينيسيا

فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد