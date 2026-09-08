بيكيه يفتح النار على ريال مدريد: أخطاء التحكيم تاريخيًا كانت تميل لصالحكم

عاد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، لإثارة الجدل من جديد رغم اعتزاله كرة القدم، بعدما دخل في مشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أحد مستخدمي تطبيق «تيك توك»، ليفتح من جديد ملف المنافسة التاريخية بين برشلونة وريال مدريد.

وجاء رد بيكيه حادًا وساخرًا، بعدما اتهم أحد المستخدمين برشلونة بالاعتماد على طريقة واحدة لتحقيق الانتصارات، في إشارة إلى الاستفادة من القرارات التحكيمية.

بيكيه: برشلونة يفوز بتقديم كرة قدم رائعة

بدأت الواقعة عندما كتب أحد المستخدمين تعليقًا قال فيه: «لا يوجد سوى طريقة واحدة لفوز برشلونة، ونحن نعلم ذلك جيدًا»، في إشارة واضحة إلى التحكيم.

ولم يتأخر بيكيه في الرد، حيث ظهر في مقطع فيديو وقال: «نعم، لا يوجد سوى طريقة واحدة لفوز برشلونة، وهي تقديم كرة قدم رائعة.. لهذا السبب نحن مشهورون».

وأضاف مدافع برشلونة السابق: «لقد فزنا بالعديد من الدوريات، والعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا، والعديد من الثلاثيات بفضل تقديمنا كرة قدم رائعة».

نجم برشلونة السابق يستعيد وقائع تحكيمية

وانتقل بيكيه من الدفاع عن ناديه إلى الهجوم على غريمه ريال مدريد، مستشهدًا بعدد من الوقائع التحكيمية التي يرى أنها أثرت في مباريات مهمة للفريق الملكي.

وقال: «أنتم دائمًا ما تثيرون قضية الحكام، وإذا أردتم، فسأذكركم».

وتابع: «سأذكركم بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس، وهدف مياتوفيتش الذي كان غير قانوني».

كما أشار بيكيه إلى إحدى مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلًا: «أو في إحدى المباراتين النهائيتين ضد أتلتيكو مدريد، كان هدف سيرجيو راموس تسللًا، وكان أيضًا غير قانوني».

«الأخطاء التحكيمية كانت تميل لصالح ريال مدريد»

وواصل بيكيه تصريحاته المثيرة للجدل، قبل أن يوجه اتهامًا مباشرًا إلى غريمه التاريخي، قائلًا: «لذا، هناك العديد من الأخطاء التحكيمية، لكن عادةً وتاريخيًا، كانت هذه الأخطاء تميل قليلًا لصالح ريال مدريد».

وتأتي تصريحات بيكيه لتعيد إشعال الجدل المعتاد بين جماهير برشلونة وريال مدريد حول القرارات التحكيمية والوقائع المثيرة للجدل التي شهدتها مواجهات الفريقين والبطولات الأوروبية على مدار السنوات الماضية.

بيكيه ينهي رسالته بسخرية

ورغم حدة تصريحاته، أنهى بيكيه حديثه بالطريقة الساخرة التي اعتاد عليها، قائلًا: «على أي حال، أتمنى أن تكونوا جميعًا بخير، أرسل لكم عناقًا حارًا، واستمتعوا بيومكم».

ويواصل بيكيه، حتى بعد اعتزاله كرة القدم، حضوره المثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا أي فرصة للدفاع عن برشلونة والدخول في سجالات مع جماهير ريال مدريد، لتبقى المنافسة بين الغريمين حاضرة حتى خارج المستطيل الأخضر.