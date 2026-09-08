5 أندية تتنافس على جائزة الأفضل في العالم.. وغياب برشلونة يثير الانتباه

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن قائمة الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2026، في النسخة الثانية من الجائزة التي تُنظم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وجاء الإعلان عن قائمة المرشحين بالتزامن مع الكشف عن أسماء المتنافسين على عدد من الجوائز الفردية، من بينها جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى وكوبا لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جوائز أفضل نادٍ ومدرب في فئتي الرجال والسيدات.

باريس سان جيرمان يبحث عن الاحتفاظ بالجائزة

ويظهر باريس سان جيرمان ضمن قائمة المرشحين بقوة، بعدما واصل تألقه الأوروبي وتمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وللموسم الثاني على التوالي، عقب تفوقه على آرسنال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وكان الفريق الفرنسي قد توج بالجائزة في نسختها الماضية، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، حين حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

آرسنال وبايرن ميونخ ضمن المنافسة

وحجز آرسنال مقعده بين المرشحين بعد موسم استثنائي، شهد عودة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عامًا بقيادة ميكيل أرتيتا، فضلًا عن وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما بايرن ميونخ، فدخل القائمة بفضل نتائجه القوية على المستوى المحلي، بعدما حصد جميع البطولات المحلية المتاحة، إلى جانب بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تنتهي رحلته أمام باريس سان جيرمان بصعوبة.

بودو جليمت وفلامينجو يكملان القائمة

ومن أبرز المفاجآت في قائمة المرشحين حضور بودو جليمت النرويجي، الذي ترك بصمة قوية في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2025-2026، بعدما حقق انتصارات لافتة أمام مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، كما تمكن من بلوغ دور الـ16 عقب الإطاحة بإنتر ميلان.

كذلك ضمت القائمة فلامينجو البرازيلي، الذي قدم موسمًا مميزًا بقيادة نجمه ومدربه السابق فليبي لويس، وتوج بلقب كأس ليبرتادوريس، قبل أن يصل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

برشلونة خارج قائمة المرشحين

وشهدت القائمة غياب برشلونة رغم الموسم القوي الذي قدمه الفريق، حيث تمكن النادي الكتالوني من الفوز بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، كما وصل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتنحصر المنافسة على جائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2026 بين خمسة أندية هي:

آرسنال الإنجليزي.

بايرن ميونخ الألماني.

بودو جليمت النرويجي.

فلامينجو البرازيلي.

باريس سان جيرمان الفرنسي.