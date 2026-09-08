بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء ٢٠٢٦.

وقام الرئيسين عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي، بالتقاط صورة تذكارية مع كبار المدعوين عقب وصولهما، ثم شاهد الرئيس والحضور فيلماً تسجيلياً عن المعرض.

وكان في الرئيس السيسي ورئيس جمهورية قبرص لدى وصولهما إلى قاعة المعرض، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية.



وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وضيفه الكريم قاما بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، حيث استمعا إلى شرح من اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع حول جناح الهيئة، ثم تفقدا المعرض المكشوف. وأعقب ذلك مشاهدة عروض جوية متميزة قدمتها القوات الجوية المصرية إلى جانب فرق من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند.



وقدّم فريق الألعاب الجوية المصري مناورة استعراضية، غادر بعدها الرئيس ورئيس جمهورية قبرص المنصة الرئيسية، إيذاناً بانتهاء مراسم افتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.