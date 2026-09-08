«النيل الثقافية» تنقل اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تنقل قناة النيل الثقافية حصريًا حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، اليوم الثلاثاء ، وذلك على الهواء مباشرةً، لعرض فعاليات حفل الختام ومراسم توزيع جوائز الدورة الحالية، حيث تستكمل القناة التغطية الرسمية التي قدمتها منذ انطلاق حفل الافتتاح.

ومن المقرر أن تبدأ التغطية المباشرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، متضمنةً نقل مراسم إعلان الفائزين وتسليم الجوائز للعروض المسرحية المشاركة من مختلف دول العالم، إلى جانب استعراض أبرز المحطات والفعاليات التي شهدها المهرجان على مدار أيامه، بحضور نخبة من المسرحيين والفنانين والنقاد وقيادات وزارة الثقافة المصرية.

ويأتي نقل حفل الختام استكمالًا للتغطية المكثفة طوال أيام المهرجان، حيث واكبت فعالياته عبر شبكة من المراسلين، قدمت الرسائل اليومية المباشرة من مختلف مسارح القاهرة، متضمنةً لقاءات حصرية مع صناع العروض الدولية والعربية والمصرية، بالإضافة إلي رصد حي للندوات الفكرية والورش التدريبية المتخصصة التي اقيمت علي هامش المهرجان ، فضلًا عن تقديم تحليلات وقراءات نقدية وافية قدمها نخبة من النقاد عبر شاشتها، مما أتاح لجمهور المسرح متابعة تفصيلية وشاملة لكل ما دار في أروقة المهرجان.