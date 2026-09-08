مصر وتايلاند تبحثان سبل تعزيز العلاقات وتعميق الشراكة الاقتصادية

بحثت سفيرة مصر ببانكوك السفيرة هالة يوسف مع ممثل التجارة التايلاندي ويرابونج برابها، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشاد ممثل التجارة التايلاندي، خلال اللقاءـ بالدور المحوري لمصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

ومن جانبها، استعرضت السفيرة هالة يوسف ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات هيكلية وفرص استثمارية واعدة، مؤكدة أن موقع مصر الاستراتيجي، وبنيتها الأساسية المتطورة، وشبكة اتفاقياتها التجارية، تجعلها بوابة مثالية أمام الشركات التايلاندية للنفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتناول اللقاء فرص تعزيز التجارة والاستثمار المشترك، ولاسيما في قطاعات الأمن الغذائي، والتصنيع، والطاقة النظيفة، والسيارات، مع التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة التجارية المشتركة لتيسير حركة الأعمال وإطلاق شراكات جديدة تحقق المنفعة المتبادلة، وكذا تقوية الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين.





