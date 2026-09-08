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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انا اللي عازمكم النهاردة.. محافظ السويس يفاجئ السوايسة بلفتة إنسانية خلال تفقد منافذ السمك

أنا اللي عازمكم النهاردة.. محافظ السويس يفاجئ السوايسة خلال جولة السمك لأهل البلد
أنا اللي عازمكم النهاردة.. محافظ السويس يفاجئ السوايسة خلال جولة السمك لأهل البلد
محمد ثروت

تفقد اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس منافذ بيع الأسماك التابعة لمبادرة  السمك لأهل البلد  لمتابعة انتظام طرح السلع الغذائية الأساسية والاطمئنان على توافر الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر 

وتأتي الجولة في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتعزيز طرح المنتجات من خلال المنافذ والمبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين 

ورافق محافظ السويس خلال الجولة الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس حي الأربعين، و أحمد علي، مدير مديرية التموين بالسويس 

وخلال الجولة  تابع المحافظ أسعار وكميات الأسماك المطروحة داخل المنافذ، كما اطمأن على حركة البيع ومدى إقبال المواطنين، وحرص على الاستماع إلى آرائهم والتعرف على احتياجاتهم ومدى توافر المنتجات التي يقبلون عليها 

وفي لفتة إنسانية وسط ترحيب من المواطنين حرص محافظ السويس خلال جولته على مشاركة السوايسة أجواء المبادرة قائلا لهم: «أنا اللي عازمكم النهاردة» في إشارة إلى حرصه على التواجد بين المواطنين ومشاركتهم تفاصيل حياتهم اليومية مؤكدا أن توفير السلع بأسعار مناسبة ليس مجرد إجراء تنفيذي وإنما جزء من الاهتمام باحتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم

وأكد اللواء هاني رشاد أن المواطن يأتي على رأس أولويات محافظة السويس مشددا  على أن توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة يمثل أولوية مستمرة ضمن خطة العمل التنفيذي، في ظل توجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توفير احتياجات الأسر بصورة منتظمة 

ووجه محافظ السويس بضرورة توفير كميات كافية من الأسماك تتناسب مع حجم الطلب، مع استمرار المتابعة الميدانية للمنافذ والتأكد من انتظام عمليات الطرح والبيع بما يضمن وصول المنتجات إلى المواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة

وشدد المحافظ على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة، والحفاظ على جودة المنتجات، بما يحقق الهدف من مبادرة «السمك لأهل البلد» في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في محافظة السويس


 

محافظة السويس سوق السمك مديرية التموين حى الاربعين حى السويس

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