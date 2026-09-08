محافظ السويس يتفقد المدارس ودار الإفتاء وحمام السباحة الأوليمبي استعدادا للتشغيل والافتتاح

أجرى اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس جولة ميدانية موسعة شملت عددا من المنشآت التعليمية والخدمية والصحية والرياضية بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي ومدى جاهزية تلك المنشآت للتشغيل التجريبي والافتتاح والتأكد من استيفاء جميع اشتراطات السلامة والأمان

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، والنائب إبراهيم عبد الله، عضو مجلس الشيوخ، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أركان حرب إيهاب الشيخ، مدير المشروعات، والأستاذة ثريا منصور، مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذة سماح المهدي، مدير مديرية الشباب والرياضة، والأستاذ أحمد عبد العزيز، ممثل دار الإفتاء المصرية بالسويس، والدكتور أمجد عبد العزيز، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى جانب رؤساء الأحياء والعميد أحمد فاروق، مدير المكتب الفني، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

محافظ السويس يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي

واستهل محافظ السويس جولته بتفقد مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» والمدرسة الدولية للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي، ومراجعة مدى جاهزية المباني والمنشآت والمرافق لاستقبال الطلاب

وتابع المحافظ حالة المباني والخدمات المقدمة داخل المدارس، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تساعد الطلاب على التحصيل والتفوق، وتدعم قدراتهم على الابتكار والإبداع والريادة

وشدد اللواء هاني رشاد على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمان داخل المنشآت التعليمية، ومراجعة مخارج الطوارئ ووسائل الحماية وسلامة المرافق والتوصيلات، مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات تتعلق بأمن وسلامة الطلاب والعاملين

كما وجه المحافظ برفع مستوى النظافة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، ومراجعة جميع عناصر الأمن والسلامة، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارات المدارس لإزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية

متابعة أعمال دار الإفتاء والرعاية الصحية

وتضمنت الجولة تفقد مبنى دار الإفتاء المصرية بمحافظة السويس ومبنى الرعاية الصحية الجديد، حيث تابع المحافظ الموقف التنفيذي وأعمال التجهيز والتشطيبات والمرافق، واستمع إلى شرح حول مراحل العمل الحالية والاحتياجات اللازمة لاستكمال الأعمال

ووجه محافظ السويس بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيز والتشغيل، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع إزالة أي معوقات بالتنسيق بين الجهات المعنية، والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للاشتراطات والمعايير المطلوبة

كما ناقش المحافظ مع أطباء ومسؤولي منظومة التأمين الصحي الشامل احتياجات مبنى الرعاية الصحية الجديد، وآليات الاستفادة منه في دعم منظومة الخدمات الطبية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة توفير جميع المقومات اللازمة لتقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة للمواطنين

حمام السباحة الأوليمبي يستعد للتشغيل في أكتوبر

وفي سياق متصل، تفقد محافظ السويس حمام السباحة الأوليمبي، لمتابعة مستوى جاهزية المنشأة استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي والافتتاح المقرر خلال شهر أكتوبر المقبل

وتفقد المحافظ مختلف مكونات حمام السباحة والمنشآت والخدمات الملحقة به، واطلع على إجراءات التشغيل والتأمين، موجها بإجراء مراجعة شاملة لجميع اشتراطات الأمن والسلامة، والتأكد من جاهزية وسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وسلامة التجهيزات والمرافق قبل بدء التشغيل

محافظ السويس: سلامة المواطنين أولوية

وأكد اللواء أركان حرب هاني رشاد أن سلامة المواطنين وأبناء المحافظة من الطلاب واللاعبين تأتي في مقدمة أولويات محافظة السويس، مشيرًا إلى استمرار الجولات والمتابعة الميدانية لمختلف المنشآت التعليمية والصحية والخدمية والرياضية

وأوضح أن المتابعة المستمرة تستهدف التأكد من جاهزية المنشآت ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة آمنة تليق بأبناء السويس، في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق حياة أفضل للمواطنين



