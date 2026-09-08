سياحة النواب: معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يعكس مكانة مصر وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، بمطار العلمين الدولي، بحضور رئيس جمهورية قبرص وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية.

وأكدت سحر طلعت مصطفى أن استضافة مصر للنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء تمثل تأكيدًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من إمكانات وقدرات تؤهلها لاستضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، مشيرة إلى أهمية المعرض في دعم مكانة مصر على خريطة صناعة الطيران والفضاء وتعزيز حضورها في هذا القطاع الحيوي.

وقالت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني إن إقامة المعرض بمدينة العلمين الجديدة تحمل أهمية خاصة، في ظل ما تشهده المنطقة من تطور متسارع في البنية التحتية والمشروعات السياحية والخدمية، بما يعزز قدرتها على استضافة الفعاليات الدولية ويؤكد ما تمتلكه مصر من مقاصد قادرة على الجمع بين السياحة والفعاليات الدولية المتخصصة.

تعزيز التواصل والتعاون في مجالات الطيران والفضاء

وأشارت إلى أن مشاركة فرق وعروض جوية من عدد من الدول، إلى جانب القوات الجوية المصرية، تعكس الطابع الدولي للمعرض وحجم الاهتمام الذي يحظى به، لافتة إلى أن مشاركة روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند تمثل فرصة لتعزيز التواصل والتعاون في مجالات الطيران والفضاء والصناعات المرتبطة بهما.

وأشادت سحر طلعت مصطفى بالعروض الجوية التي شهدتها فعاليات الافتتاح، والتي قدمتها القوات الجوية المصرية والفرق المشاركة، مؤكدة أن ما شهدته مراسم الافتتاح يعكس مستوى التنظيم والقدرات المصرية في استضافة هذا النوع من الفعاليات الدولية.

وأكدت أن قطاع الطيران المدني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع السياحي، وأن تطوير المطارات وتعزيز حركة الطيران واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى تمثل جميعها عناصر متكاملة في دعم القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وزيادة الحركة الوافدة إلى مصر.

كما ثمّنت مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات المعرض، وما يعكسه ذلك من أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات والصناعات الوطنية في دعم وتطوير قدرات مصر في المجالات التكنولوجية والصناعية المرتبطة بالطيران والفضاء.

وأكدت سحر طلعت مصطفى أن استمرار تنظيم معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للفعاليات الدولية المتخصصة، والاستفادة من هذه الفعاليات في دعم قطاعات السياحة والطيران والصناعة، وتعزيز صورة مصر وقدرتها على استضافة الأحداث الكبرى.