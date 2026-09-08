حماة الوطن: معرض العلمين رسالة ثقة في قدرات مصر التكنولوجية

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، بمطار العلمين الدولي، يمثل حدثًا دوليًا بارزًا يعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من قدرات وإمكانات تؤهلها لاستضافة وتنظيم كبرى الفعاليات والمعارض الدولية في مختلف المجالات.

وقالت شحاتة، في بيان لها اليوم، إن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي الكبير تؤكد التطور الذي شهدته البنية التحتية المصرية خلال السنوات الماضية، وما تمتلكه الدولة من مقومات متقدمة في مجالات النقل والمطارات والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة مصر كـمركز إقليمي واعد لصناعات الطيران والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.



وأضافت أمين الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يمثل منصة مهمة تجمع نخبة من الشركات والمؤسسات والخبراء والمتخصصين في قطاعات الطيران والفضاء، بما يتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات والمعرفة، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات، إلى جانب بحث آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين مصر والجهات الدولية المشاركة.

فتح المجال أمام تعزيز الاستثمارات الأجنبية



وأوضحت أن المعرض يفتح المجال أمام تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.



وأشارت شحاتة إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية الكبرى على أرض مصر لا يقتصر على الجانب الترويجي أو السياحي، وإنما يحمل أبعادًا اقتصادية واستثمارية وتكنولوجية مهمة، ويسهم في تعزيز حضور مصر على خريطة صناعة الطيران والفضاء، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.



وأكدت أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 يمثل رسالة ثقة في قدرات الدولة المصرية، ويعكس نجاحها في استثمار ما تمتلكه من مقومات وموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي ويدعم توجهها نحو الانخراط بصورة أكبر في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

واختتمت المستشارة ماريان شحاتة تصريحها بالتأكيد على أن استمرار استضافة مصر للمعارض والفعاليات الدولية المتخصصة يمثل فرصة حقيقية لتعميق الشراكات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز التعاون في مجالات الطيران والفضاء والبحث العلمي والتكنولوجيا، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.