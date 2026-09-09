التحقيقات في مصرع صغيرة الوراق: طفل يقود سيارة محملة بأنابيب غاز دهسها وجري

قررت نيابة الطفل بالجيزة دفن جثمان طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، لقيت مصرعها في حادث تصادم بمنطقة الوراق، كما أمرت بالتحفظ على طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، لاتهامه بقيادة سيارة «دبابة» محملة بأسطوانات غاز، ودهس الطفلة أثناء عبورها الطريق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يقود السيارة المحملة بأسطوانات الغاز المخصصة للمطاعم بسرعة كبيرة، وأثناء سيره بدائرة قسم شرطة الوراق، صدم الطفلة خلال عبورها الطريق، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها في الحال، قبل أن يفر هاربًا من مكان الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووفاة طفلة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص أن سيارة «دبابة» محملة بأسطوانات غاز اصطدمت بالطفلة أثناء عبورها الطريق.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية قائد السيارة، وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وتمكنت القوات من ضبطه و التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى نيابة الطفل التي تولت التحقيق، وقررت دفن جثمان الطفلة عقب توقيع الكشف الطبي عليها، واستكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.