شريفة العمادي: مشاركة الأب في تربية الأبناء أصبحت ضرورة

أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن دور الأب في تربية الأبناء أصبح ضرورة في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسرة المعاصرة، خاصة مع مشاركة الزوجين في العمل وتحمل كل منهما مسؤوليات متعددة.

وأوضحت شريفة العمادي، في تصريح خاص لصدى البلد، أن المرأة تظل عنصرًا أساسيًا في بناء الأسرة وتربية الأبناء، لما تتميز به من مشاعر الحنان والاهتمام، إلا أن ذلك لا يعني إعفاء الأب من مسؤوليته التربوية، مؤكدة أن الأب يجب أن يكون حاضرًا بقوة في حياة أبنائه وأن يقدم لهم نموذجًا يحتذى به.

وقالت إن واقع الأسرة اليوم يتطلب مشاركة الوالدين معًا في عملية التربية، خاصة في ظل عمل الزوج والزوجة، مشيرة إلى أن تربية الأبناء مسؤولية مشتركة وليست عبئًا يقع على طرف واحد.

وشددت على أهمية أن يحرص الأب والأم على بناء علاقة قائمة على الحوار والتواصل مع الأبناء، بما يسهم في تنشئتهم بصورة متوازنة وتعزيز تماسك الأسرة.