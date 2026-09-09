محسن محيي الدين: الأكشن اللي بنستورده من الأفلام الأجنبية بيخلينا نلغي التفكير دراميا في مشاكل مجتمعنا

أكد الفنان محسن محيي الدين، أنه يجب إبراز المظاهر الإيجابية في المجتمع المصري البسيط في الدراما والسينما .



وقال محسن محي الدين في حواره في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" لازم نبروز النسيج المجتمعي الواحد في الأعمال الفنية الجديدة ".

وتابع محسن محيي الدين :" الدراما أصبح لها شكل آخر ويتم التركيز على الصراعات والأحقاد داخل المجتمع ".

وأكمل محسن محيي الدين :" يجب الابتعاد عن التقليد الأعمى للقوالب الدرامية الأخرى في المجتمعات الأخرى مثل تركيا والغرب كي نظهر القوالب الخاصة بنا ".

ولفت محسن محيي الدين :" الأكشن اللي بنستورده من الأفلام الأجنبية بيخلينا نلغي التفكير في مشاكل مجتمعنا ووضع حلول لها ".

