تفاصيل لقاء مراد يلدريم ورامي مالك في مهرجان تورونتو السينمائي

شهدت فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2026، المقام حاليا في مدينة تورونتو الكندية، لقاء خاصا جمع الفنان التركي مراد يلدريم والنجم الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك، في مناسبة لفتت أنظار المتابعين والمهتمين بصناعة السينما.



وبحسب تقارير إعلامية تركية، التقى النجمان على هامش فعاليات المهرجان، حيث دار بينهما حديث حول تطورات صناعة السينما، إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بالمشروعات الفنية وفرص التعاون في المستقبل.



وأثارت صورة جمعت مراد يلدريم ورامي مالك تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولها عدد من المستخدمين، وسط تساؤلات حول إمكانية أن يمهد هذا اللقاء لتعاون فني يجمع النجمين في عمل سينمائي خلال الفترة المقبلة.



ويتمتع كل من يلدريم ومالك بحضور لافت على الساحة الدولية؛ إذ حقق مراد يلدريم حضورًا واسعًا من خلال أعماله في الدراما التركية، فيما رسخ رامي مالك اسمه في السينما العالمية عبر مجموعة من الأدوار البارزة، من بينها تجسيده لشخصية المغني فريدي ميركوري في فيلم «Bohemian Rhapsody»، الذي نال عنه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

