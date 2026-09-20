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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفنوا جثته في غرفة .. الاعدام شنقًا لـ 3 أشخاص قتلوا مسنا بسبب خلافات مالية بالوادي الجديد

هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد
هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد
إيهاب عمر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد، بمعاقبة 3 أشخاص بالإعدام شنقًا بعد ادانتهم بقتل مسن وسرقته ودفن جثته داخل غرفة بمنزل بمنطقة الحرفيين بالفرافرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر فهمي صقر، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد سلطان، و أحمد أبو العلاء كدواني نائبي رئيس المحكمة، و أمانة سر عادل حسين.

 بلاغ لمركز الشرطة بتغيب المجني عليه 

تعود وقائع القضية رقم 1527 لسنة 2024 جنايات الفرافرة إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من المدعو " أحمد نصحي محمد " بتغيب والده عن المنزل الكائن بمدينة الفرافرة منذ فترة، مشيرا في بلاغه إلى أن والده ترك المنزل منذ فترة بسبب خلافات مع أبناءه لرفضهم رغبته في الزواج وبعد ذلك اختفى نهائيا من المدينة ولا يعلم عنه شيئا.

تشكيل فريق بحث

على الفور أمر مدير أمن الوادي الجديد بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث المديرية وقيادة رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الفرافرة وباستخدام الوسائل والتكنولوجيا الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منزل المتغيب توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " ضابط . س . ب "43 عاما، شيف طباخ، و " أحمد . ا . ا " 33 عاما، و " محمد . ح . ع " 33 عاما، مقاول.

تفاصيل الجريمة 

وكشفت تحريات الرائد عمرو سعودي حماد رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفرافرة بأنه على اثر بلاغ بتغيب المجني عليه توصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهم الثالث بتحريض المتهمين الأول والثاني على قتل المجني عليه وذلك على اثر خلافات مالية فيما بينهما واتفق مع المتهمين على ارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالي فبيتا النية وعقدا العزم على قتله وما أن ظفروا به بغرفته المستأجرة بمنزل المتهم الأول فهم المتهم الأول بالإمساك بالمجني عليه من الخلف وبادره الثاني بعدة ضربات بمنطقة الرأس والبطن حتى فارق الحياة وقاما المتهمين الأول والثاني بسرقته وقاما بحفر حفرة داخل الغرفة ودفن جثمان المجني عليه لإخفاء جثته .

وكان المستشار محمد عبد الموجود أبو الريش المحام العام لنيابات الوادي الجديد الكلية أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات ووجهت النيابة العامة لهم انه في غضون شهر فبراير 2024 قتلوا المجني عليه " نصحي محمد إبراهيم " عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك على اثر اتفاق وتحريض من المتهم الأول لوجود خلافات مالية مع المجني عليه.

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