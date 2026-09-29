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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رفض استئناف بيومي فؤاد على إلزامه بدفع نفقة ابنه

بيومى فؤاد
بيومى فؤاد
مصطفي رجب

قضت محكمة مستأنف الأسرة بقصر النيل، اليوم الثلاثاء، برفض استئناف الفنان بيومي فؤاد وتأييد حكم إلزامه بدفع نفقة صغير.

 

تفاصيل القضية 

كانت محكمة الأسرة بقصر النيل قضت سابقا ، بإلزام الفنان بيومي فؤاد بدفع نفقة صغير “ابنه”، فقام بالاستئناف على الحكم.

يذكر أن محكمة الأسرة بقصر النيل أصدرت سابقا أحكاما بإلزام الفنان بيومى بدفع نفقة صغير وأجر حضانة ومصاريف مدرسة لابنه، كما حصلت على أحكام بإلزامه بدفع نفقة متعة وعدة ومؤخر صداق، فقام الفنان بيومي فؤاد بالاستئناف على تلك الأحكام .

وكشفت طليقة الفنان أنها حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية، مؤكدة أنها اضطرت خلال الفترة الماضية لتحمل جميع المصروفات الخاصة بالطفل بشكل كامل، بعد تعثر الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين.

وأضافت أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة، إلا أن الفنان – بحسب قولها – أكد عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية.

وأوضحت أن محاميها تواصل مع الأطراف المعنية للوصول إلى حل بشكل ودي أكثر من مرة لمحاولة إنهاء الأزمة بعيدًا عن ساحات المحاكم، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الاستجابة، وفق تصريحاتها.

محكمة مستأنف قصر النيل بيومي فؤاد

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