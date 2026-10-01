ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 74,040 شهيدًا و175,168 مصابًا

ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفًا و40 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175 ألفًا و168 مصابًا.

وأفادت مصادر طبية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 شهداء و26 إصابة، جراء العدوان.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء، منذ وقف إطلاق النار، في 11 أكتوبر 2025، بلغت 1,439 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,052 مصابًا إضافة إلى انتشال جثامين 834 شهيدًا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، وسط استمرار سقوط الشهداء والجرحى، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.