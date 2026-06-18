هل الشيطان سبب الخلافات في الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول سبب الخلافات التي تظهر بعد الزواج رغم وجود الحب خلال فترة الخطوبة.

هل الشيطان سبب الخلافات في الزواج ؟

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن فترة الخطوبة تختلف عن الحياة الزوجية، حيث لا تظهر فيها كل الطباع أو المسؤوليات، مؤكدًا أن ظهور المشكلات بعد الزواج أمر طبيعي يحتاج إلى فهم وحكمة في التعامل.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الشيطان قد يكون سببًا في إشعال الخلافات بين الزوجين، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سعي إبليس للتفريق بين الزوج وزوجته، إلا أنه شدد على أن هناك أسبابًا واقعية أخرى يجب البحث عنها ومعالجتها.

وأكد أن من أهم أسباب حل المشكلات وجود لغة حوار بين الزوجين، والحرص على التفاهم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، لافتًا إلى ضرورة تخصيص وقت للحوار بعيدًا عن الانشغال.

كما أوضح أن الاهتمام المتبادل بين الزوجين، سواء في المظهر أو المعاملة، من الأمور التي تقوي العلاقة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف»، مشيرًا إلى أن الإصلاح يبدأ بمعرفة السبب الحقيقي للمشكلة والعمل على علاجه.