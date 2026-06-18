دعاء الفجر لتفريج الهموم وقضاء الحوائج.. ردده مع بداية يوم جديد

دعاء الفجر لتفريج الهموم.. يحرص كثير من المسلمين على اغتنام وقت الفجر بالدعاء والذكر، لما يتميز به هذا الوقت من فضل عظيم ومكانة خاصة في الإسلام، إذ يعد من الأوقات المباركة التي يزداد فيها رجاء العبد في استجابة الدعاء ونيل رحمة الله سبحانه وتعالى.

ويؤكد العلماء أن لحظات ما بعد صلاة الفجر تمثل فرصة إيمانية عظيمة للتضرع إلى الله وطلب العون والتوفيق والرزق، خاصة لمن يواجهون همومًا أو أزمات ويسعون إلى الفرج وتيسير الأمور.

ويبحث الكثيرون عن الأدعية التي يمكن ترديدها في هذا الوقت المبارك، أملاً في زوال الكرب وتحقيق الأمنيات وتيسير شؤون الحياة، حيث يجمع دعاء الفجر بين الخشوع والسكينة واستحضار معاني التوكل على الله والثقة في قدرته على تغيير الأحوال إلى الأفضل.

ومن الأدعية المستحبة في وقت الفجر لتفريج الهموم وتيسير الأمور

«اللهم اجعل لنا من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسير يسرًا، اللهم دبر لنا أمورنا كلها، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واصرف عنا السوء والشر، فإنك على كل شيء قدير».

كما يمكن للمسلم أن يدعو قائلًا:

«اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك، أسألك أن تشرح صدري، وتيسر أمري، وتفتح لي أبواب الخير والرزق والبركة، وأن تجعل لي من أمري رشدًا ومن كل ضيق مخرجًا».

ومن الأدعية الجامعة في هذا الوقت المبارك

«اللهم إني أسألك في هذا الفجر المبارك أن ترزقني راحة القلب، وسكينة النفس، وبركة العمر، وسعة الرزق، وأن تكتب لي الخير حيث كان، ثم ترضيني به، وأن تجعل أيامي القادمة مليئة بالفرج والطمأنينة والنجاح».

ويظل الدعاء في وقت الفجر من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فهو وقت صفاء وخشوع وإقبال على الله، يرجو فيه المسلم أن يبدل الله أحزانه فرحًا، وضيقته سعة، وهمه راحة وسكينة.

دعاء الفرج والضيق

اللهم أجعل لنا من كل هم مخرجا ولكل ضيق فرج اللهم يسر لنا أمورنا ودبرها لنا فنحن لا نحسن التدبير.

اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك

اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوما ألقاك فيه، إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على أخوته وأهله. يا من راح عبرة داود، وكاشف ضر أيوب، يا مجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تفرج همي

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال “.

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت “.

يا فارج الغم، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، يا سامع كل شكوى، وكاشف كل كرب.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم “.

اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئا يقول له: كن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.