مفتي الجمهورية يشهد احتفال مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد

شهد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الاحتفال السنوي الذي أقامته مشيخة الطرق الصوفية بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد 1448، في مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة.

وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية أن الهجرة النبوية الشريفة كانت نقطة الانطلاق الحقيقية لبناء الدولة الإسلامية، حيث نجح النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس مجتمع متماسك يجمع بين قوة الإيمان وحسن التنظيم، ويرسخ قيم المواطنة والتعايش والتعاون بين مختلف فئاته، مضيفًا أن هذه التجربة الخالدة تقدم للأمة دروسًا مهمة في كيفية تحويل التحديات إلى فرص، وبناء مستقبل يقوم على الرؤية الواضحة والعمل الجاد والمسؤولية المشتركة.

حضر الحفل الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعدد من العلماء والدعاة ورواد المسجد في مشهد إيماني وروحي عامر.