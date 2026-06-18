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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لقطة من حافة القمر.. الصورة الأكثر سحرا وغرابة لكوكب الأرض تدهش العلماء

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

في مشهد بدا وكأنه لوحة فنية رسمتها الطبيعة والكون معا، التقط رواد مهمة "أرتميس 2" واحدة من أندر وأجمل الصور التي وثقت كوكب الأرض على الإطلاق. 

الصورة التي التُقطت من أعماق الفضاء خلال رحلة البشر نحو القمر لم تكن مجرد مشهد اعتيادي لـ"الكرة الزرقاء"، بل حملت تفاصيل استثنائية جعلتها محط إعجاب العلماء وعشاق الفلك حول العالم.

رحلة إلى القمر تكشف وجهاً جديداً للأرض

في الثاني من أبريل 2026، وبينما كانت مركبة "أوريون" التابعة لبرنامج ناسا تواصل ابتعادها عن الأرض ضمن مهمة "أرتميس 2"، التقط قائد الطاقم رائد الفضاء ريد وايزمان صورة بدت للوهلة الأولى مألوفة، إذ أظهرت الأرض في شكلها الكروي الأزرق المعروف.

لكن خلف هذا المشهد التقليدي اختبأت مجموعة من الظواهر الفلكية النادرة التي اجتمعت في لحظة واحدة، لتنتج صورة وصفها خبراء الفضاء بأنها من أكثر الصور إثارة وجمالاً في تاريخ استكشاف الكون.

سر الضوء الذي أضاء نصف الأرض المظلم

اللافت في الصورة أن الأرض ظهرت مضاءة بشكل واضح رغم أن العدسة كانت تواجه الجانب الليلي من الكوكب.

 ويعود السبب إلى ظاهرة فلكية استثنائية تزامنت مع التقاط الصورة، إذ شهد الأول من أبريل اكتمال القمر المعروف باسم "القمر الوردي".

وعمل القمر المكتمل كمرآة كونية ضخمة عكست أشعة الشمس نحو الأرض، ما وفر إضاءة طبيعية كافية لكشف معالم الجانب المظلم. 

وبفضل كاميرا عالية الحساسية للضوء، استطاع وايزمان تسجيل تفاصيل دقيقة لم يكن بالإمكان رؤيتها بالعين المجردة، لتبدو الأرض وكأنها تسبح وسط وهج فضي ساحر.

ظواهر نادرة اجتمعت في لقطة واحدة

لم تقتصر روعة الصورة على الإضاءة الاستثنائية، بل جمعت مجموعة من الظواهر الطبيعية التي نادراً ما تظهر معاً في إطار واحد.

الشفق القطبي في القطبين معاً

أبرزت الصورة أشرطة خضراء متوهجة للشفق القطبي عند القطبين الشمالي والجنوبي في الوقت نفسه، وهي ظاهرة تنتج عن اصطدام الجسيمات المشحونة القادمة من الرياح الشمسية بالغلاف الجوي للأرض على امتداد المجال المغناطيسي للكوكب.

أضواء الحضارة البشرية من الفضاء

كما كشفت العدسة الحساسة عن شبكات مضيئة للمدن والتجمعات السكانية الممتدة عبر إسبانيا والبرتغال وشمال أفريقيا، وصولاً إلى مناطق جنوب الصحراء الكبرى والبرازيل عبر المحيط الأطلسي، في مشهد يعكس حجم الحضور البشري على الكوكب.

"الفجر الكاذب" يضيف لمسة سحرية

ومن بين أكثر التفاصيل إثارة في الصورة ظهور هلال أزرق رفيع يمثل الغلاف الجوي للأرض، يرافقه توهج خافت يعرف فلكياً باسم "ضوء البروج" أو "الفجر الكاذب"، وهو ناتج عن انعكاس وتشتت ضوء الشمس بواسطة جزيئات الغبار المنتشرة في النظام الشمسي.

وفي زاوية المشهد، ظهر كوكب الزهرة كنقطة مضيئة لامعة أضفت مزيداً من الجمال على الصورة.

لحظة تختصر روعة الكون

تكشف هذه الصورة الاستثنائية كيف يمكن لتزامن دقيق بين الظواهر الطبيعية والتكنولوجيا الفضائية أن يمنح البشرية مشهداً غير مسبوق لكوكبها الأم. وبين الشفق القطبي وأضواء المدن ووهج القمر وضوء البروج، تحولت الأرض إلى تحفة كونية نادرة تؤكد أن أجمل المشاهد قد تأتي أحياناً من أبعد الأماكن التي وصل إليها الإنسان.

أرتميس 2 الكرة الزرقاء مركبة أوريون ناسا ظاهرة فلكية استثنائية

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