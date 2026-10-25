الليلة.. عمرو الليثي يستضيف شابا يرسم بيديه وقدميه في «واحد من الناس»

تعرض شاشة قناة الحياة حلقة إنسانية خاصة من برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، اليوم الأحد 25 أكتوبر في التاسعة والنصف مساء، وتتضمن ثلاث فقرات مؤثرة تجمع بين الإبداع والتضحية والصبر.

برنامج واحد من الناس

في الفقرة الأولى، يستضيف البرنامج أبانوب، صاحب الموهبة الاستثنائية الذي يرسم بيديه وقدميه لوحتين في وقت واحد، بالإضافة إلى مهارات أخرى في الرسم.

وقال د. عمرو الليثي: "موهبة استثنائية بكل المقاييس".

وعلق أبانوب قائلا: "أنا حاليا بأرسم بإيدي ورجلي لوحتين مختلفتين عن بعض بالمقلوب وفي وقت قياسي..، بينما ظهر أبانوب في لقطات وهو يرسم لوحة من ظهرها.

كما يتحدث عن حلمه،"نفسي ألف العالم بالموهبة دي".

وفي نفس الحلقة، يستضيف البرنامج نموذج للأم المصرية التي تجسد معنى الصبر والإيمان ، أم لثمانية أولاد منهم 3 معاقون، والتي تم توفير مساعدة شهرية لها. وقالت الأم: "معايا 8 أطفال منهم 3 تعبانين".

وقال د. عمرو: "نحن امام أم تجسد معنى الصبر والإيمان بقضاء الله"،

أما الفقرة الثالثة، فهي لأم ضحت بحياتها وعمرها 60 سنة وفقدت من وزنها 30 كيلو من أجل أن تتبرع لابنها بالكلى.

وقالت الأم باكية: "المهم أدي له كليتي بأي طريقة.. خدوا حتة من جسمي بس ابني يعيش".

وقال الابن: "قعدت سنة وشهرين على الغسيل.. كنت خايف عليها علشان أمي كبيرة".

وسألها د. عمرو: "قدرتي تخسي 30 كيلو في 5 شهور؟.. فعلا قلتي لهم خدوا الكلية الكويسة وسيبوا الوحشة؟" لتضحك الأم.

وعلقت الطبيبة المعالجة: "كان عندها إصرار جامد إنها تتبرع والسن بتاعها كان قريب من السن الحرجة".

واختتم الابن حديثه بكلمات مؤثرة: "نور عيني أمي ربنا يخليها.. إنتي حتة مني".

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد عبر شاشة قناة الحياة.