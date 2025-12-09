أحمد الشامي يكشف لصدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل 2 قهوة

كشف الفنان أحمد الشامي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "2 قهوة"، مؤكدًا أن الدور يعد تجربة مختلفة ومميزة في مشواره الفني.

وأوضح الشامي أنه يجسد خلال العمل شخصية آدم، وهو صديق نيللي (مرام علي) ضمن أحداث المسلسل، كما يعد صديقًا مقربًا للعائلة ودائمًا ما يشعر بالقلق عليها ويحاول حمايتها. وأشار إلى أن شخصية آدم تحمل مميزات وعيوبًا، وهو ما يجعلها واقعية ومليئة بالتفاصيل التي سيلاحظها الجمهور خلال تطور الأحداث.

وأشار إلى أن المسلسل يشهد مفاجآت عديدة تتعلق بشخصية آدم وعلاقته بباقي أبطال العمل، مما يضيف حالة من التشويق والاهتمام لدى المشاهدين.

وأكد الشامي أن العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويقدم معالجة مختلفة تجمع بين المشاعر الإنسانية والواقع الاجتماعي، واصفًا التجربة بأنها مميزة ومختلفة

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، مؤكدًا أن الكواليس كانت مليئة بروح التعاون والإيجابية، وهو ما انعكس بصورة واضحة على الأداء أمام الكاميرا

يذكر أن يدور مسلسل «2 قهوة» في إطار درامي مليء بالإثارة والتشويق، حول يحيى الوكيل، وهو شاب وسيم في آخر الثلاثينات من العمر من جذور صعيدية، عاش بالقاهرة أثناء فترة تعليمه العالي واستقر بها وصار كاتبًا وإعلاميًا شهيرًا وله برنامج «توك شو» شهير، ويقع في حب فتاة أرستقراطية تدعى “نيللي”، وتمتلك كافيه راقٍ في منطقة الزمالك، والتي بادلته نفس المشاعر، واندمج كلاهما سريعًا بعد أن اكتشفا نقاط تشابه كثيرة تصل لحد التطابق فيما بينهما.

ومع أحداث المسلسل وانغماسه بشكل أكبر في حياتها؛ يكتشف العديد من التضاد في الأفكار، ويزيد الأمر صعوبة بعد أن تعود طليقة “يحيى” وهي راغبة في العودة له ولابنتها، وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل 2 قهوة

يشارك في بطولة مسلسل «2 قهوة» نخبة من أبرز النجوم، أبرزهم: عمر رياض، أحمد فهمي، مرام علي، مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار