فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. إليك الأماكن والمواعيد
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
فن وثقافة

أحمد الشامي يكشف لصدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل 2 قهوة

أوركيد سامي

كشف الفنان أحمد الشامي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "2 قهوة"، مؤكدًا أن الدور يعد تجربة مختلفة ومميزة في مشواره الفني.

وأوضح الشامي أنه يجسد خلال العمل شخصية آدم، وهو صديق نيللي (مرام علي)  ضمن أحداث المسلسل، كما يعد صديقًا مقربًا للعائلة ودائمًا ما يشعر بالقلق عليها ويحاول حمايتها. وأشار إلى أن شخصية آدم تحمل مميزات وعيوبًا، وهو ما يجعلها واقعية ومليئة بالتفاصيل التي سيلاحظها الجمهور خلال تطور الأحداث.

وأشار إلى أن المسلسل يشهد مفاجآت عديدة تتعلق بشخصية آدم وعلاقته بباقي أبطال العمل، مما يضيف حالة من التشويق والاهتمام لدى المشاهدين.

وأكد الشامي أن العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويقدم معالجة مختلفة تجمع بين المشاعر الإنسانية والواقع الاجتماعي، واصفًا التجربة بأنها مميزة ومختلفة 

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، مؤكدًا أن الكواليس كانت مليئة بروح التعاون والإيجابية، وهو ما انعكس بصورة واضحة على الأداء أمام الكاميرا

يذكر أن  يدور مسلسل «2 قهوة» في إطار درامي مليء بالإثارة والتشويق، حول يحيى الوكيل، وهو شاب وسيم في آخر الثلاثينات من العمر من جذور صعيدية، عاش بالقاهرة أثناء فترة تعليمه العالي واستقر بها وصار كاتبًا وإعلاميًا شهيرًا وله برنامج «توك شو» شهير، ويقع في حب فتاة أرستقراطية تدعى “نيللي”، وتمتلك كافيه راقٍ في منطقة الزمالك، والتي بادلته نفس المشاعر، واندمج كلاهما سريعًا بعد أن اكتشفا نقاط تشابه كثيرة تصل لحد التطابق فيما بينهما.

ومع أحداث المسلسل وانغماسه بشكل أكبر في حياتها؛ يكتشف العديد من التضاد في الأفكار، ويزيد الأمر صعوبة بعد أن تعود طليقة “يحيى” وهي راغبة في العودة له ولابنتها، وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل 2 قهوة

يشارك في بطولة مسلسل «2 قهوة» نخبة من أبرز النجوم، أبرزهم: عمر رياض، أحمد فهمي، مرام علي، مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار

