أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الإنشاءات والتطوير بمستشفى سمسطا المركزي، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة سير العمل داخل موقع الإنشاء.

وتأتي الجولة في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف على المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وعدم التأثير على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من سرعة التنفيذ بكفاءة، وتذليل أي معوقات، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مركز سمسطا.

رافق الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف أثناء جولة التفقد الدكتورة رحاب عبد الغنى مدير إدارة التخطيط. الاستراتيجى