استشاري مسالك: إهمال تضخم البروستاتا قد يصل إلى الفشل الكلوي

حذر الأستاذ الدكتور ياسر الشيخ أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية من خطورة إهمال أعراض تضخم البروستاتا والاستمرار في معاناة ضعف التبول أو التنقيط دون الحصول على تقييم طبي مناسب.

وقال الدكتور ياسر الشيخ خلال لقائه ببرنامج «الناس الحلوة» على قناة القاهرة والناس إن انسداد مجرى البول نتيجة تضخم البروستاتا قد يؤدي إلى ارتجاع البول وتأثر وظائف الجهاز البولي، مشيرًا إلى أن بعض الحالات التي تصل إلى الأطباء تكون قد تطورت بصورة كبيرة نتيجة تأخر المريض في طلب العلاج.

وأكد أن علاج تضخم البروستاتا لا يعني بالضرورة اللجوء إلى الجراحة، موضحًا أن الطبيب يبدأ عادة بالعلاج الدوائي، وفي حال تحسن الأعراض وانتظام التبول وعدم وجود مشكلات تستدعي التدخل الجراحي، يمكن الاستمرار على العلاج والمتابعة الطبية.