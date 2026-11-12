وحدات السكان بالشرقية تنفذ 61 ندوة توعوية خلال أكتوبر لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم استقرار الأسرة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن نشر الوعي المجتمعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على مواجهة التحديات مشدداً على أهمية تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية الموجهة للأسرة المصرية بما يسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز السلوكيات الإيجابية وتحسين جودة حياة المواطنين.

ومن جانبها أكدت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ أهمية مواصلة تنفيذ الفعاليات والندوات التوعوية والقوافل الطبية والدينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة مع تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من المواطنين خاصة فيما يتعلق بالقضايا السكانية والصحية والاجتماعية ودعم جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية وتحقيق الاستقرار الأسري.

وفي هذا السياق أعلنت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالشرقية أن الوحدة نفذت 61 ندوة توعوية خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك في إطار جهودها المستمرة لتفعيل المبادرات السكانية وتعزيز المشاركة المجتمعية تحت إشراف وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والبيئة وبالتعاون مع عدد من المديريات والجهات الخدمية والمؤسسات المعنية بالمحافظة.

وأوضحت أن الندوات تناولت العديد من القضايا المهمة التي تستهدف رفع الوعي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتنمية قدرات المراهقين والشباب من الجنسين وتشجيع الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة والحفاظ على استقرارها فضلاً عن نشر ثقافة المشاركة المجتمعية والاهتمام بالبيئة والتوعية بمفاهيم التنمية المستدامة.

وأضافت أن الفعاليات نُفذت من خلال 8 مبادرات توعوية متنوعة شملت تنفيذ 7 ندوات ضمن مبادرة «شبابنا مستقبلنا» و8 ندوات ضمن مبادرة «حروف من نور» و11 ندوة ضمن مبادرة «حلها في تدويرها» و6 ندوات ضمن مبادرة «موضوع يهمنا» و6 ندوات ضمن مبادرة «ثقافتنا في معرفتنا» و9 ندوات ضمن مبادرة «صحتك تهمنا» و8 ندوات ضمن مبادرة «يلا نشتغل» و6 ندوات ضمن مبادرة «تحدث معه».

وشهدت المبادرات تنفيذ أنشطتها بعدد كبير من مراكز ومدن وأحياء المحافظة من بينها بلبيس وفاقوس وأبو حماد وأولاد صقر وديرب نجم وأبو كبير والحسينية ومنيا القمح وكفر صقر وصان الحجر والقنايات والزقازيق وحي أول وحي ثان.

وأكدت مديرة وحدة السكان استمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية بالتعاون مع الجهات الشريكة ومن بينها مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والطب البيطري والصحة والأوقاف ومكتبة مصر العامة ووحدات تكافؤ الفرص وحماية الطفل وحقوق الإنسان وجامعة الزقازيق وفرع ثقافة الشرقية والمجلس القومي للمرأة بما يعزز تكامل الجهود لنشر الوعي السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.