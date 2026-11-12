رئيس جامعة الزقازيق يُهَنِّئ الدكتور حسام عوض بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل

تقدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بخالص التهنئة إلى الدكتور حسام السيد محمد محمد جاب الله عوض؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل - جامعة الزقازيق، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة العطاء الأكاديمي، واستكمال جهود الارتقاء بالكلية وتطوير منظومتها التعليمية والمهنية.

وأعرب رئيس الجامعة عن تطلعه إلى أن تمثل المرحلة المقبلة امتدادًا لمسيرة التطوير والتحديث بالكلية، بما يواكب المستجدات العلمية ومتطلبات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر متخصصة تمتلك الكفاءة والمهارات اللازمة في مجالات الإعاقة والتأهيل، على نحو يعزز دور الكلية ورسالتها المجتمعية، ويدعم توجهات الجامعة نحو التميز المؤسسي والريادة الأكاديمية.