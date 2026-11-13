ياسمين عز تحذر من تريند خبز الحبة الكاملة: ليس مناسبا للجميع وقد يسبب مشكلات صحية

حذرت الإعلامية ياسمين عز من اتباع الأنماط الغذائية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى الأطباء والمتخصصين، مؤكدة أن تحول خبز الحبة الكاملة إلى اختيار غذائي شائع خلال الفترة الأخيرة لا يعني بالضرورة أنه الأنسب لجميع الأشخاص، إذ تختلف فوائده وتأثيراته وفقًا لطبيعة الجسم والحالة الصحية لكل فرد.

تعزيز الإحساس بالشبع

وأوضحت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» عبر شاشة «إم بي سي مصر»، أن خبز الحبة الكاملة يحمل عددًا من الفوائد الغذائية للأشخاص الأصحاء، من بينها تعزيز الإحساس بالشبع، والمساهمة في تحسين عملية الهضم، إلى جانب دعم نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء.

وأشارت إلى أن هذه المميزات لا تجعله خيارًا مثاليًا لكل الفئات، لافتة إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو اضطرابات في القولون والجهاز الهضمي والكلى قد يتعرضون لمشكلات أو أعراض غير مريحة عند تناوله، وهو ما يتطلب مراعاة حالتهم الصحية قبل إدراجه ضمن وجباتهم اليومية.

وصفات سحرية لإنقاص الوزن

وانتقدت عز التعامل مع الأطعمة التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها وصفات سحرية لإنقاص الوزن أو الوصول إلى صحة أفضل، دون مراعاة الفروق الفردية بين الأشخاص، مؤكدة أن الاستجابة للأطعمة تختلف من جسم إلى آخر، فما يحقق نتائج إيجابية لشخص قد لا يكون مناسبًا لغيره.

كما نبهت إلى أن بعض الأشخاص قد تكون لديهم أنواع من الحساسية الغذائية دون علمهم، سواء تجاه منتجات الألبان أو بعض المكسرات أو مكونات غذائية أخرى، الأمر الذي يستدعي الانتباه إلى ردود فعل الجسم وعدم التسرع في تغيير النظام الغذائي أو الإكثار من أطعمة بعينها.

تقليد التجارب الغذائية للآخرين

وشددت الإعلامية على ضرورة عدم تقليد التجارب الغذائية للآخرين لمجرد تحقيقهم نتائج إيجابية، مؤكدة أن اختيار النظام الغذائي المناسب ينبغي أن يرتبط بالاحتياجات الصحية لكل شخص، وأن يكون الاستعانة بالطبيب المختص أساس اتخاذ القرارات المتعلقة بالتغذية.

اتباع نظام غذائي صحي

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الاعتدال يظل الركيزة الأهم في اتباع نظام غذائي صحي، موضحة أن الإفراط في تناول أي طعام، مهما تعددت فوائده، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وأن القيمة الغذائية للطعام لا تعني بالضرورة ملاءمته للجميع.