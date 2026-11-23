استعادت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل فريد شوقي، بكلمات مؤثرة، تزامنًا مع احتفالها بزفاف ابنتها فريدة، معبرة عن اشتياقها الكبير له، وتمنّيها لو كان حاضرًا معها في هذه المناسبة السعيدة.

ونشرت رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،

صورة جمعتها بوالدها الراحل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورافقتها برسالة مؤثرة كشفت خلالها عن أمنية ظلت تراودها لسنوات، وهي أن ترى والدها يشاركها فرحة زفاف حفيدته.

وقالت رانيا إنها كانت حاملًا في ابنتها فريدة وقت وفاة والدها، موضحة أن اختيار اسم فريدة جاء تخليدًا لذكرى جدها، كما استرجعت حوارًا دار بينهما خلال فترة حملها، عندما سألته عن أمنيته بشأن المولود، وهل يتمنى أن يكون ولدًا أم بنتًا، ليجيبها بأنه يتمنى فتاة.

وأضافت أنها مازحته وقتها قائلة: «يا بابا، إنت ما بتزهقش من البنات؟»، ليرد عليها بكلمات ظلت عالقة في ذاكرتها: «عمري ما زهقت من البنات.. البنات دول نعمة، دول الحنية كلها».

وأعربت الفنانة عن حزنها لعدم تمكن ابنتها من رؤية جدها والنشأة وسط حبه وحنانه، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تعيش فريدة تجربة الجد وحفيدة، وتحظى بالدلال والاهتمام اللذين عاشهما أبناء أشقائها الأكبر سنًا.

وأشارت رانيا إلى أن السنوات مرت سريعًا، وكبرت فريدة حتى أصبحت عروسًا، مؤكدة أنها شعرت بوجود والدها الراحل معها خلال حفل الزفاف، وتخيلته سعيدًا بحفيدته وهي ترتدي الفستان الأبيض، ويرقص معها ويوصي عريسها عليها.

وكتبت معبرة عن اشتياقها لوالدها: «ياااه يا بابا.. قد إيه كان نفسي أعيش اللحظات دي معاك!»، موضحة أن الصورة التي جمعتها به باستخدام الذكاء الاصطناعي حققت لها أمنية ظلت تعيشها في خيالها لسنوات.

واختتمت رسالتها بكلمات مؤثرة قائلة: «وحشتني أوي يا حبيبي.. ربنا يرحمك».

يُذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي احتفلت بزفاف ابنتها فريدة على عريسها وليد، الجمعة الماضية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها بهذه المناسبة السعيدة.