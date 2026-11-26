كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات أمام سرعة إنجاز الأعمال ودخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تابع محمد السواح رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، أعمال تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بالمدينة، باعتماد مالي إجمالي قدره ١٠ ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ ٦٠% .

وأشار إلي أنه تتضمن الأعمال تطوير ورفع كفاءة ٣ شوارع داخلية تم الانتهاء بالكامل من أعمال رصف شارع خالد بن الوليد بطول ٦٢٥ مترًا وعرض ٧ أمتار، بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، وباعتماد مالي قدره ٢مليون و٢٩٩ ألف جنيه كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال تطوير شارع داير الناحية (سيدي عباس) ٩٥٪، بطول ١١٠٠ متر وعرض ٨ أمتار، وباعتماد مالي قدره ٣ مليون و٢٣٩ ألف جنيه و شارع عمر بن الخطاب، فتبلغ نسبة التنفيذ ٤٠٪، بطول ٤٢٥ مترًا وعرض ١٢ مترًا، وباعتماد مالي قدره ٤ مليون و٤٦٢ ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من فرد طبقة السن، تمهيدًا لاستكمال باقي الأعمال.

أوضح رئيس المركز أن الأعمال تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين حالة الطرق وتيسير الحركة المرورية، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري.