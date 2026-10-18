أحمد دويدار يتوقع مصير الأهلي في الكونفدرالية ويثير الجدل بتصريح ناري

توقع أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، عدم تتويج النادي الأهلي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية تحت قيادة مدربه الحسين عموتة، وذلك عقب فوز الفريق الأحمر على كيتارا الأوغندي في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «الأهلي مش هياخد الكونفدرالية مع عموتة»، في تعليق أثار التساؤلات حول حظوظ الفريق الأحمر في المنافسة على اللقب القاري خلال الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقدم الفريق الأوغندي بهدف عن طريق قذافي وهاب في الدقيقة 32، قبل أن ينجح عمر الساعي في إدراك التعادل للأهلي بالدقيقة 67، بتسديدة مميزة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، حصل عليها أكرم توفيق، ليحسم الأهلي المواجهة لصالحه قبل لقاء الإياب.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من البطولة، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء العودة، من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي ومواصلة مشواره في البطولة الإفريقية.