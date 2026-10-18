مصر تحصد 3 ميداليات في بطولة قبرص الدولية للكانوي والكياك بمشاركة 11 دولة

حصدت مصر 3 ميداليات في بطولة قبرص الدولية للكانوي والكياك، التي اختتمت اليوم بمدينة ليماسول، بمشاركة 11 دولة.

وقد حققت اللاعبة عايدة أحمد السيد ميداليتين فضيتين في سباقي 200 متر كانوي و500 متر كانوي للسيدات، بالإضافة إلى ميدالية برونزية في سباق 200 متر كياك.

ومثّل مصر في البطولة اللاعب باهر جميل إبراهيم واللاعبة عايدة أحمد السيد، وترأس البعثة خالد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

وتأتي المشاركة في إطار استراتيجية الاتحاد المصري للكانوي والكياك، برئاسة أحمد كامل عضو اللجنة الأوليمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي، لتعزيز الحضور الدولي وتطوير مستوى اللاعبين من خلال الاحتكاك بالمدارس الأوروبية المختلفة، واكتساب الخبرات الفنية والتنافسية، إلى جانب تعزيز العلاقات الرياضية الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الاتحادات المختلفة.

وشهدت البطولة مشاركة 11 دولة، هي: النمسا، وبلغاريا، وقبرص، ومصر، وألمانيا، واليونان، والمجر، ومولدوفا، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، وجورجيا، بما أتاح للاعبين فرصة الاحتكاك بمستويات تنافسية متنوعة ومواصلة اكتساب الخبرات الدولية.