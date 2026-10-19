قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية
"الدولية للهجرة" : ما يقرب من 3.6 مليون شخص ما زالوا نازحين داخليا في أوكرانيا
وظيفة في السفارة الأمريكية بمرتب 2.3 مليون جنيه.. الشروط وطريقة التقديم
منتخب مصر يتابع إصابة محمد عبد المنعم بعد خروجه من مباراة ليون ونيس
محافظ الاسكندرية يوجه برفع كفاءة المرافق الحيوية استعدادا للأمطار
كندا: رياح عاتية سرعت انتشار حريق أودى بحياة 4 جنود وأصاب العشرات
لا نريد صهاينة في بلادنا.. هجوم على إسرائيلية داخل متجر في تركيا
اليابان تسعى لحل النزاع الإقليمي مع روسيا بعد 70 عاما من الإعلان المشترك
7 ضربات في 23 يوما.. الأهلي يفرض هيمنته على الزمالك عبر 4 ألعاب ويصنع تفوقا متعدد الجبهات
لجنة الحكام تحسم موقفها من فيديو تحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة بالدوري
البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين
مصرع 6 مهاجرين إثر اصطدام قاربهم قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يهاجم رفض طلب الزمالك بشأن تسجيلات الفار: نريد معرفة الحقيقة

الزمالك
الزمالك
علا محمد

انتقد الإعلامي أحمد عطا رفض لجنة الحكام طلب نادي الزمالك الاستماع إلى تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، مؤكدًا أن النادي من حقه معرفة تفاصيل الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وفهم أسباب القرارات التي اتخذها الحكام خلال المباريات.

وقال عطا، خلال حديثه ببرنامج «حصاد اليوم» المذاع عبر قناة نادي الزمالك، إن رفض الطلب بدعوى عدم وجود حالات جدلية يثير تساؤلات، موضحًا أن الهدف من الاستماع إلى التسجيلات هو معرفة ما دار بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد، وفهم أسباب عدم احتساب ركلة جزاء أو عدم التدخل في بعض الحالات.

وأشار إلى أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي، عندما طلب الأهلي الاستماع إلى تسجيلات الفار، موضحًا أن لجنة الحكام واتحاد الكرة لم يمانعا، من حيث المبدأ، إتاحة التسجيلات، لكن بعض أعضاء الوفد الذي حضر من جانب الأهلي لم يكونوا ضمن الفئات المسموح لها بالاستماع إليها.

واستشهد الإعلامي أحمد عطا بتصريحات سابقة لعصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، خلال حديثه مع الإعلامي سيف زاهر، والتي رحب خلالها، بحسب ما ذكر عطا، باستماع الأندية إلى تسجيلات الفار حال رغبتها في معرفة تفاصيل القرارات التحكيمية، متسائلًا عن أسباب رفض طلب الزمالك رغم وجود موقف سابق يرحب بهذه الخطوة.

وأكد عطا أن القضية لا تتعلق بأشخاص لجنة الحكام، وإنما بضرورة تطبيق معايير واضحة على جميع الأندية، مشددًا على أن الزمالك من حقه الحصول على التوضيحات اللازمة بشأن الحالات التي يراها مثيرة للجدل، أسوة ببقية الأندية.

وتطرق إلى الجدل بشأن الحاجة إلى مترجم للاستماع إلى التسجيلات في حال كان الحكم أجنبيًا، موضحًا أن الاستعانة بمترجم أمر طبيعي، ولا يمثل عائقًا أمام فهم ما دار بين طاقم التحكيم خلال المباراة.

كما تساءل عن سبب عدم إعلان رفض طلب الزمالك منذ البداية، خاصة أن النادي تقدم بطلبه قبل وصول التسجيلات إلى لجنة الحكام، وفقًا لما ذكره، مشيرًا إلى أن التسجيلات تصل إلى اللجنة بعد انتهاء الجولة.

واختتم الإعلامي أحمد عطا تصريحاته بالتأكيد أن نادي الزمالك لن يتنازل عن حقه في الاستماع إلى تسجيلات الفار، مطالبًا لجنة الحكام بمراجعة قرارها والتعامل مع جميع الأندية على مسافة واحدة، بما يضمن الشفافية ويساعد على توضيح القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

الإعلامي أحمد عطا أحمد عطا لجنة الحكام طلب نادي الزمالك الزمالك var

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

حالة الطقس

طقس الاثنين.. أجواء خريفية وشبورة كثيفة صباحا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

الإنفلونزا

لقاحات الإنفلونزا وكوفيد 19.. حائط صد لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر

تونس

الصالون الوطني للفنون التشكيلية.. تونس ترسخ موعدا سنويا لدعم الإبداع

أرشيفية

«صباح الخير يا مصر» يرصد فعاليات منتدى مصر 2026 ومناقشات أولويات التنمية

بالصور

إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد