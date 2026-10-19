إعلامي يهاجم رفض طلب الزمالك بشأن تسجيلات الفار: نريد معرفة الحقيقة

انتقد الإعلامي أحمد عطا رفض لجنة الحكام طلب نادي الزمالك الاستماع إلى تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، مؤكدًا أن النادي من حقه معرفة تفاصيل الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وفهم أسباب القرارات التي اتخذها الحكام خلال المباريات.

وقال عطا، خلال حديثه ببرنامج «حصاد اليوم» المذاع عبر قناة نادي الزمالك، إن رفض الطلب بدعوى عدم وجود حالات جدلية يثير تساؤلات، موضحًا أن الهدف من الاستماع إلى التسجيلات هو معرفة ما دار بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد، وفهم أسباب عدم احتساب ركلة جزاء أو عدم التدخل في بعض الحالات.

وأشار إلى أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي، عندما طلب الأهلي الاستماع إلى تسجيلات الفار، موضحًا أن لجنة الحكام واتحاد الكرة لم يمانعا، من حيث المبدأ، إتاحة التسجيلات، لكن بعض أعضاء الوفد الذي حضر من جانب الأهلي لم يكونوا ضمن الفئات المسموح لها بالاستماع إليها.

واستشهد الإعلامي أحمد عطا بتصريحات سابقة لعصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، خلال حديثه مع الإعلامي سيف زاهر، والتي رحب خلالها، بحسب ما ذكر عطا، باستماع الأندية إلى تسجيلات الفار حال رغبتها في معرفة تفاصيل القرارات التحكيمية، متسائلًا عن أسباب رفض طلب الزمالك رغم وجود موقف سابق يرحب بهذه الخطوة.

وأكد عطا أن القضية لا تتعلق بأشخاص لجنة الحكام، وإنما بضرورة تطبيق معايير واضحة على جميع الأندية، مشددًا على أن الزمالك من حقه الحصول على التوضيحات اللازمة بشأن الحالات التي يراها مثيرة للجدل، أسوة ببقية الأندية.

وتطرق إلى الجدل بشأن الحاجة إلى مترجم للاستماع إلى التسجيلات في حال كان الحكم أجنبيًا، موضحًا أن الاستعانة بمترجم أمر طبيعي، ولا يمثل عائقًا أمام فهم ما دار بين طاقم التحكيم خلال المباراة.

كما تساءل عن سبب عدم إعلان رفض طلب الزمالك منذ البداية، خاصة أن النادي تقدم بطلبه قبل وصول التسجيلات إلى لجنة الحكام، وفقًا لما ذكره، مشيرًا إلى أن التسجيلات تصل إلى اللجنة بعد انتهاء الجولة.

واختتم الإعلامي أحمد عطا تصريحاته بالتأكيد أن نادي الزمالك لن يتنازل عن حقه في الاستماع إلى تسجيلات الفار، مطالبًا لجنة الحكام بمراجعة قرارها والتعامل مع جميع الأندية على مسافة واحدة، بما يضمن الشفافية ويساعد على توضيح القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.