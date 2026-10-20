بهدف مرموش.. توتنهام يهزم كوفنتري 3-1 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره كوفنتري سيتي، بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية توتنهام عن طريق ماديسون ومرموش وبن دافيز في الدقائق 14، 58، 90+5.

فيما جاء هدف كوفنتري عن طريق جاك رودوني في الدقيقة 50.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: كينسكي

خط الدفاع: روبرتسون – توسين – فان هيكي – فان دي فين.

خط الوسط: تونالي – ماديسون – جراي.

خط الهجوم: قدوس محمد – دومينيك سولانكي – عمر مرموش.

ويحتل فريق توتنهام المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق كوفنتري سيتي في المركز السابع عشر بنفس الرصيد.